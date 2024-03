Le Nothing Phone (2a) pointe le bout de son nez au MWC 2024.

Nothing a profité du MWC 2024 et de la présence des journalistes pour leur dévoiler Le Nothing Phone (2a). Bien évidemment nous y étions ! On ne pouvait manquer ça !

La marque anglaise qui a vu le jour durant la période de Covid a su surprendre le marché du smartphone et séduire une certaine clientèle en présentant un smartphone quelque peu atypique avec son Nothing Phone (1).

Après avoir sorti une deuxième édition avec son Nothing Phone (2), la marque annonce l’arrivée d’un nouveau modèle, une version plus « light » du Nothing Phone (2). Si son lancement est prévu pour la semaine prochaine. C’est à l’occasion du salon MWC 2024 cette semaine que la marque a dévoilé le design de son nouveau smartphone.

Nothing Phone (2a), un look fidèle à la marque.

Si vous cherchiez sur le MWC 2024 l’opportunité de découvrir le Nothing Phone (2a), et bien vous pouviez toujours encore chercher. En effet, la marque avait décidé de dévoiler son futur smartphone uniquement aux journalistes à l’occasion d’un événement privé qui se déroulait à Barcelone.

Un évènement pour lequel on avait été invité à venir découvrir en avant-première ce nouveau téléphone.

L’occasion pour nous de faire quelques photos à vous partager.

Ainsi, comme vous pouvez le voir, la partie arrière reprend les codes de la marque avec ces deux capteurs photo arrière qui font penser à des yeux. On retrouve également ce dessin atypique qui reprend les codes du dissipateur de chaleur que pourrait contenir le téléphone. On peut voir également sur la partie latérale un bouton qui pourrait être le bouton d’allumage du téléphone.

On sait aussi désormais que le téléphone embarquera bien un processeur MediaTek. Une information dont nous avons eu confirmation après une rencontre avec un de nos contacts MediaTek sur place.

Pour le reste, on attendra encore jusqu’à demain pour vous donner plus de détails.