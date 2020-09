Android 11 débarque chez Xiaomi, Oppo, OnePlus et Pixel.

Voilà quelque temps que la version Beta était disponible, cette fois l’annonce est officielle et le déploiement a commencé il y a quelques jours sur certains smartphones des partenaires de Google à savoir Xiaomi, Oppo, OnePlus.

Google a su en l’espace d’une décennie imposer son système d’exploitation « Android » au milieu du smartphone. En effet, désormais, vous avez le choix quand vous achetez un smartphone entre iOS (pour les iPhone) et Android pour tous les autres diront nous.

Alors, quand une beta d’une nouvelle version est disponible depuis plus d’un trimestre, il faut s’attendre à ce que la version officielle débarque.

Androïd 11, pour tout le monde, mais pas tout de suite.

Alors ça y est, Google a commencé à pousser son nouveau système d’exploitation vers certains smartphones. Alors forcément, les premiers à en profiter, ce sont les propriétaires de Pixel, le smartphone de Google. Mais ils ne seront pas les seuls. De fait, Google a décidé de faire confiance à OnePlus, Xiaomi et Oppo pour la distribution de son système d’exploitation.

Réglementation américaine oblige, Huawei est actuellement toujours écarté de toute mise à jour de la version officielle. Le géant chinois devra passer par la version Open Source.

L’autre géant de la téléphonie mobile, Samsung, n’a lui aussi pas encore communiqué sur une mise à jour vers Android 11.

Androïd 11, des fonctions intéressantes ?

Pour ce qui est des nouveautés, il y a tout d’abord le regroupement des notifications. Ainsi désormais, en lus des notifications, tous les messages que vous recevrez que ce soit par mail, WhatsApp, Messenger, ou texto seront regroupés au sein d’une même zone.

« Bubble » permet désormais de répondre à un message sans devoir forcément ouvrir l’application.

« Screen recorder » offre la possibilité d’enregistrer une vidéo complète de l’écran et non plus un simple screenshot. Une fonction désormais en natif sur le smartphone.

« Control » permet de programmer bien plus de fonctions en effectuant une pression longue sur le bouton de mise en route de votre téléphone. Généralement jusqu’ici cela permettait simplement d’éteindre le téléphone.