Test : Oppo Reno 6 5G

Oppo attaque littéralement le segment moyen de gamme à haute performance avec le Oppo Reno 6 5G à moins de 500€. Qu’en est-il dans la pratique ? Découvrons le ensemble !



Préambule.

On ne présente plus Oppo, marque à la base uniquement présente sur le marché chinois qui a hissé les échelons des constructeurs à vitesse grand V. Oppo commercialise à tous les segments, du plus haut de gamme (Oppo Find X3) à l’appareil le plus accessible en passant par la gamme pour tout le monde, le ci nommé Reno 6 5G. Arrive t’il à titiller Samsung par exemple avec sa gamme A déjà bien présent sur le marché ?

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

ÉCRAN Taille de l’écran : 6.43 pouces Définition : 2400 x 1080 pixels Technologie d’affichage : AMOLED Fréquence d’affichage : 90 Hz DPI : 410 ppp STOCKAGE Mémoire : 128 Go Stockage extensible : Non OTG : Oui PERFORMANCE Processeur : Dimensity 900 RAM : 8 Go Fabriquant du processeur : Mediatek GPU : ARM Mali-G68 MC4 Fréquence du processeur : 2.4 GHz CPU : Octa-core Finesse de gravure : 6 nm AUDIO Nombre de haut-parleurs : 1 BATTERIE Capacité : 4300 mAh Technologie de la batterie : Li-Po Batterie amovible : Non Chargement sans fil : Non Charge rapide : Oui Puissance de la charge rapide : 65 watts SYSTÈME D’EXPLOITATION (OS) Système d’exploitation : Android Version du système d’exploitation (OS) : Android 11 Interface Android : ColorOS Assistant : Google Assistant APPAREIL PHOTO Caméra : 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx Nombre de capteurs (arrière et avant) : 4 Définition Enregistrement Vidéo : 4K Flash arrière : Flash LED Flash à l’avant : Non Stabilisateur d’image : Électronique Taille des photosites : 1.4 μm Ouverture objectif photo : f1.7 Ouverture second objectif photo : f/2.4 Capteur photo frontal : 32 Mpx RÉSEAU Type de SIM : nano SIM Compatibilité double SIM : Non Compatibilité 4G : Non Compatibilité 5G : Non VoLTE : Oui CONNECTIVITÉ Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth : 5.2 NFC : Oui Version USB : 2.0 Prise jack : Non Type de connecteur : USB Type-C GPS : Oui CAPTEURS Capteur d’empreinte digitale : Sous l’écran Accéléromètre et Boussole électronique : Oui Gyroscope : Oui Infrarouge : Non Capteur de lumière ambiante : Oui POIDS ET DIMENSIONS Poids : 182 grammes Epaisseur : 7.59 mm Largeur : 72.1 mm Hauteur : 156.8 mm DIVERS Famille : Oppo R Couleur : Noir, Bleu Niveau d’exposition (DAS) : 0.957 Étanche : Non Indice de protection : IP54



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

OPPO Reno 6 5G

Écouteurs

Câble de charge USB type-C

Adaptateur secteur SuperVOOC 65W

Outil SIM

Film de protection

Guide rapide & Carte de garantie

Guide de sécurité

Coque transparente