Support de charge sans fil 4 en 1 chez Mophie.

Avec ce nouveau Support de charge sans fil 4 en 1 de Mophie, la marque qui appartient au groupe ZAGG propose une solution de charge sans fil pour votre bureau qui sera en mesure de charger non pas 1 ou 2 mais bien trois smartphones simultanément.

La technologie Qi continue à évoluer et à se développer et propose désormais des temps de charge sans fil intéressants. Certes, on est encore loin des débits des Super Charge via câble USB-C mais tout de même. La charge sans fil devient désormais une technologie intéressante. Au point que de plus en plus de constructeurs de smartphones, mais aussi d’écouteurs intra auriculaire, de montres connectées l’intègre désormais dans leur produit.

A lire également :Mophie propose de nouveaux chargeurs QI sans fil. Mophie, société spécialisée dans la fourniture d’accessoire pour produits Apple annonce la sortie de deux nouveaux chargeurs sans fil. Des chargeurs destinés à charger l’iPhone, mais aussi les Airbuds et l’Apple Watch.

Support de charge sans fil 4 en 1, pour de la charge de masse ?

Avec ce nouveau tapis Support de charge sans fil 4 en 1, Mophie pousse le concept de charge sans fil pour toute la famille. Effectivement, ce support qui se présente sous la forme d’un grand tapis de souris peut accueillir pas moins de trois grands smartphones.

À noter que le design du support laisse avant tout penser à la charge de deux smartphones et au centre, la place pour charger deux boitiers d’écouteurs intra auriculaire. Cependant, il sera possible à l’utilisateur de venir charger un troisième téléphone au centre.

Aperçu Produit Prix Station de chargement Mophie PAD sans Fil 3 en 1 : Charge trois appareils sans fil. La station de charge sans fil 3-en-1 peut charger les appareils ayant un étui d’une épaisseur maximale de 3 mm… 119,99€

Un petit plus pour les possesseurs de montres connectées.

Outre la plaque dédiée à charge sans fil à la fois des smartphones et des écouteurs intra auriculaire, Mophie propose un support à venir clipser sur le Support de charge sans fil 4 en 1 qui permettra de venir déposer sa montre connectée. L’adaptateur proposé est avant destiné aux possesseurs d’une montre connectée Apple Watch.

Mophie souligne au passage qu’il sera possible de charger votre smartphone même au travers de son étui (3mm d’épaisseur maximum).

Pour ce qui est de la charge de puissance sans fil, ce Support de charge sans fil 4 en 1 de Mophie propose une puissance de 10W par appareil.

Un port USB-A pour les autres !

Mophie pousse la compatibilité à son paroxysme en ajoutant également sur la partie supérieure latérale un port USB-A qui permettra de venir brancher un appareil dépourvu de la technologie Qi et qui sera dès lors chargé par câble.

Bref vous l’avez compris, avec ce Support de charge sans fil 4 en 1 Mophie entend proposer une solution complète.

Prix et Disponibilité.

Compatible avec l’AirPods, Apple Watch, iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy, et tout appareil équipé de la technologie Qi, le Support de charge sans fil 4 en 1 de Mophie est enfin disponible en Europe au prix de 159.95€.