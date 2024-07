Oukitel C50 : Un Nouveau Smartphone 5G Abordable ?

Le Oukitel C50 arrive sur le marché, offrant une connectivité 5G à un prix compétitif. Ce modèle vise à répondre aux besoins des utilisateurs avec des fonctionnalités modernes et un design élégant.

Oukitel, reconnu dans le secteur des appareils mobiles, enrichit son catalogue avec le lancement du Oukitel C50, combinant technologie avancée et accessibilité.

Oukitel C50, Performances et Connectivité

Le Oukitel C50 est doté d’un écran de 6,8 pouces avec une résolution HD+ de 720 x 1600 pixels. Il est équipé du MediaTek Dimensity 6100+ 5G, offrant des performances fluides et une connectivité rapide. Le smartphone dispose de 8GB de RAM et de 128GB de stockage interne, extensible jusqu’à 24GB de RAM et 1TB de ROM.

A relire : La nouvelle mise à jour de Chrome apporte de nouvelles fonctionnalités sous Android Avec la mise à jour de Chrome sur Android, le navigateur phare de Google introduit cinq nouvelles fonctionnalités qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur sur smartphones et tablettes.

Autonomie et Design

Le Oukitel C50 comprend une batterie de 5150mAh, garantissant une autonomie prolongée. Son design de 8,9mm d’épaisseur le rend à la fois élégant et pratique.

Système d’Exploitation et Sécurité

Fonctionnant sous Android 14, le Oukitel C50 propose une expérience utilisateur fluide et sécurisée, intégrant des mesures de sécurité avancées pour protéger les données personnelles.

Disponibilité et Prix

Le Oukitel C50 sera disponible dès le 5 juillet sur la boutique d’Oukitel sur Amazon.

Récapitulatif Technique