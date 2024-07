Google Pixel 9 Pro Fold : nouvelles indiscrétions et rumeurs.

Le Google Pixel 9 Pro Fold pourrait marquer l’arrivée d’un nouveau téléphone pliable dans la gamme de produits de Google. et ce afin de rester dans la tendance de Samsung et les autres qui continuent à proposer des smartphones pliables.

Google continuerait de diversifier ses collections en intégrant des innovations technologiques majeures avec ce nouveau smartphone à venir qui proposera chez le géant de l’internet un téléphone pliable qui tentera de faire de l’ombre aux ténors comme Samsung.

Un Design Pliable pour une Expérience Utilisateur Réinventée.

Selon les nouvelles rumeurs qui circulent sur internet, Google élargirait son offre de produits avec le Pixel 9 Pro Fold, qui intégrerait un écran pliable AMOLED de 7,6 pouces en mode déplié, offrant une expérience visuelle immersive. En mode plié, l’écran externe de 5,8 pouces permettrait une utilisation pratique au quotidien. Le design moderne et les matériaux de haute qualité conféreraient à l’appareil une grande élégance et robustesse.

Performance et Puissance au Rendez-vous

Le Pixel 9 Pro Fold serait équipé du processeur Tensor G3, développé par Google, assurant des performances accrues et une efficacité énergétique optimisée. La mémoire vive de 12 Go et le stockage interne de 256 Go garantiraient une utilisation fluide et rapide, même pour les applications les plus gourmandes en ressources. La gamme du constructeur se diversifierait ainsi pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.

Un Système de Caméras Polyvalent

Google proposerait également un système de caméras amélioré. Le Pixel 9 Pro Fold disposerait d’un triple capteur photo à l’arrière, incluant un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, et un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique. La caméra frontale de 11 MP assurerait des selfies de qualité. Ces spécifications permettraient à Google de proposer de nouvelles variantes dans la photographie mobile.

Innovation et Sécurité avec Android 14

Le nouveau pliable de Google sera doté d’Android 14, le dernier système d’exploitation de Google. Ce nouvel OS devrait apporter des améliorations en termes de sécurité, de personnalisation et d’efficacité. Les fonctionnalités de sécurité renforcées et les mises à jour régulières permettront à la marque une protection optimale des données des utilisateurs.

Date de Sortie et Prix du Google Pixel 9 Pro Fold

Le Google Pixel 9 Pro Fold serait disponible à partir de novembre 2024, à un prix de lancement de 1 799 euros. Bon, bien sur, ces dernières informations sont à prendre avec réserve et il faudra attendre l’annonce officielle de Googlesur ce point .

Récapitulatif Technique

Écran pliable : AMOLED de 7,6 pouces (déplié), 5,8 pouces (plié)

Processeur : Tensor G3

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go

Caméra arrière : 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle), 48 MP (téléobjectif)

Caméra frontale : 11 MP

Système d’exploitation : Android 14

Date de sortie : novembre 2024

Prix : 1 799 euros

