La nouvelle mise à jour de Chrome apporte de nouvelles fonctionnalités sous Android

Avec la mise à jour de Chrome sur Android, le navigateur phare de Google introduit cinq nouvelles fonctionnalités qui promettent d’améliorer l’expérience utilisateur sur smartphones et tablettes.

Google Chrome, le navigateur phare de Google, enrichit sa gamme avec des mises à jour régulières qui visent à améliorer la navigation web et l’interaction des utilisateurs avec les contenus en ligne.

Nouvelle barre d’adresse repensée pour une meilleure expérience utilisateur

La mise à jour de Chrome sous Android inclut une nouvelle barre d’adresse repensée. Cette barre d’adresse profite désormais des dimensions plus grandes des écrans de tablettes pour offrir une expérience de navigation optimisée. Google développe son assortiment en intégrant le langage de design Material You, permettant aux utilisateurs de voir le site web sous le menu déroulant lorsqu’ils utilisent la barre d’adresse.

Introduction des nouvelles Actions de Chrome

Parmi les nouveautés, Google introduit de nouvelles Actions de Chrome, spécifiquement conçues pour économiser du temps lors de l’interaction avec des activités locales telles que les restaurants. Désormais, les résultats de recherche afficheront des boutons de raccourci pour appeler, obtenir des indications et lire des avis en quelques clics seulement.

Nouvelles raccourcis pour un accès rapide aux contenus suggérés

Avec cette mise à jour, Chrome propose également des raccourcis personnalisés dans la barre d’adresse. Par exemple, si un utilisateur tape régulièrement “horaires” pour vérifier les horaires de métro, le résultat le plus pertinent apparaîtra en haut des suggestions. Cela permet une navigation plus fluide et intuitive.

Suggestions de recherches de tendance et événements sportifs en direct

Les suggestions de recherches de tendance, disponibles précédemment sur Android, sont maintenant accessibles sur iOS. Ces recherches montrent les termes populaires sous les recherches récentes. De plus, pour les amateurs de sport, Google a introduit des cartes d’événements sportifs en direct dans le flux Discover, affichant les scores en temps réel des équipes suivies par l’utilisateur.

Date de sortie et prix

La mise à jour de Chrome est déjà disponible et peut être téléchargée depuis le Google Play Store. Elle est déployée progressivement, assurant que tous les utilisateurs puissent bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités améliorées.

Récapitulatif technique