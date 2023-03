OnePlus Nord CE 3 Lite, sortie possible le 4 avril !

OnePlus pourrait dévoiler son OnePlus Nord CE 3 Lite pour le mois d’avril. C’est en tout cas les rumeurs qui circulent et qui ont été dévoilées par le leakster Max Jambor.

OnePlus devrait prochainement dévoiler sa nouvelle gamme de OnePlus Nord et en l’occurrence le OnePlus Nord 3. Et si certaines rumeurs et spécifications circulent déjà sur ces nouveaux futurs smartphones de la marque. Un modèle que personne ne voyait venir pourrait bien faire son apparition. Une apparition qui pourrait être prévue pour le 4 avril.

OnePlus Nord CE 3 Lite, la surprise de OnePlus ?

Alors, ce nouveau venu pourrait bien embarquer un processeur de type Qualcomm Snapdragon 782G accompagné de 8/12Go de mémoire vive pour le système d’exploitation et ses applications et de 128Go à 512Go de mémoire de stockage. L’écran quant à lui devrait être un écran AMOLED d’une taille de 6.72 pouces ayant un taux de rafraichissement de 120 Hz.

L’utilisateur pourra compter sur de la 5G pour son internet mobile et du Wi-Fi 6 pour son internet sans fil à la maison. Le Bluetooth, le NFC seront également présents. En revanche pas sûr que la charge sans fil soit elle présente sur ce modèle. Tant que nous parlons de charge sans fil, le OnePlus Nord CE 3 Lite devrait embarquer une batterie de 5,000mAh avec un puissance de charge de 80 Watts.

De la photo sur smartphone correct ?

Selon les informations trouvées çà et là, le smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite devrait embarquer un triple capteur photo de type Sony IMX890. Celui-ci proposera un capteur 50 MPixels accompagné d’un capteur 8MPixels et un troisième de 2MPixels. Pour les selfie, l’utilisateur pourra s’appuyer sur un capteur photo avant de 16Mpixels.

Il faudra cependant attendre les informations officielles de OnePlus pour avoir un listing complet des spécificités de ce nouveau smartphone chez OnePlus qui pourrait dès lors, remplacer le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Prix et Disponibilité.

Sortie donc pour le mois d’avril ? Pour ce qui est de son prix, on peut supposer qu’il se situerait entre 250€ et 350€ comme pour le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.