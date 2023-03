Sonos Era 300, la nouvelle génération d’enceintes chez Sonos.

Avec les Sonos Era 300, la marque Sonos, spécialiste du multiroom et de l’enceinte connectée nous dévoile de nouvelles enceintes audio.

Sonos est dans le segment du multiroom sans doute LE précurseur dans le domaine des enceintes audio sans fil connectées intégrant du Wi-Fi. De fait, nous avions découvert la marque en 2009 et nous avions d’ailleurs testé leur système à l’époque. Depuis la marque a fait du chemin et propose désormais une nouvelle gamme.

Sonos Era 300, sans fil, connectées et avec Dolby Atmos.

Avec cette nouvelle Sonos Era 300, Sonos entend proposer une nouvelle solution audio de salon. L’enceinte qui propose un nouveau design se veut aussi plus écologique. Ainsi, elle est avec la Sonos Era 100 la première enceinte conçue selon les nouvelles normes de conception responsable de Sonos.

A relire : Sonos Ray, la nouvelle barre de son de Sonos. Avec cette nouvelle barre de son Sonos Ray, le constructeur Sonos, acteur majeur dans le monde de l’audio renouvelle son offre auprès du grand public en quête d’une solution audio de salon.

Un design en forme de sablier qui n’est pas qu’esthétique. Effectivement, Sonos souligne que le design améliore la direction et la dispersion de l’audio pour une immersion sonore totale. En outre, la marque souligne que cette nouvelle enceinte est également, la première enceinte de la marque qui offre un son surround multicanal lorsqu’on en utilise deux comme enceintes arrière home cinéma.

« Les fans de cinéma peuvent associer deux enceintes avec la Sonos Arc ou la Sonos Beam (Gen 2) pour créer une expérience Dolby Atmos exceptionnelle et plonger au cœur de l’action ».

De fait, cette nouvelle enceinte Sonos Era 300 est compatible avec le format Dolby Atmos que l’on retrouve généralement dans l’univers cinématographique.

Connectivité au sommet.

Comme pour le reste de la gamme, cette nouvelle enceinte de salon multiroom proposée par Sonos est Wi-Fi et Bluetooth et est compatible avec Apple AirPlay 2, Amazon Music. Enfin, au travers de l’application Sonos à installer sur son smartphone, tablette, il sera possible d’utiliser la fonction TruePlay qui analysera la pièce ou l’enceinte se trouve pour offrir le meilleur réglage possible de l’enceinte.

Prix et Disponibilité.

La Sonos Era 300 est disponible en noir ou en blanc au prix de 499 €.