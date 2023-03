Nouvelle Smart TV de Nokia avec Fire TV intégrée de StreamView GmbH.

Annonce la sortie de sa nouvelle Smart TV de Nokia avec Fire TV intégrée. Un téléviseur de salon connecté qui est proposé en 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces.

StreamView GmbH, détenteur de la licence de la marque Nokia pour les téléviseurs intelligents et les décodeurs en Europe propose depuis quelque temps des boitiers de type media center à brancher sur votre téléviseur de salon. La marque a également développé des téléviseurs intégrant sa propre plateforme de divertissement.

La marque propose à présent une nouvelle gamme de Nokia 4K UHD avec Fire TV intégrée dans les tailles 43, 50 et 55 pouces, élargissant ainsi son offre de téléviseurs intelligents. Des écrans qui qui intègre donc désormais en natif l’accès aux services de streaming tels que Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Molotov TV, my CANAL et bien d’autres.

En outre, avec l’intégration de Fire TV, les Smart TV de Nokia avec Fire TV intégrée disposent de la télécommande vocale Alexa incluse, qui permet de commander par la voix les programmes de divertissement, de gérer les appareils connectés compatibles et de commuter les entrées.

Connectivité et connectique.

La connectivité sur les Smart TV de Nokia avec Fire TV intégrée est assurée par trois ports HDMI 2.1, deux ports USB, LAN et audio/vidéo, ainsi que par le Wi-Fi bi bande et le Bluetooth pour un couplage rapide de la télécommande et d’autres appareils Bluetooth.

On notera également la présence d’un triple tuner TV compatible avec les services DVB-T2, DVB-S2 et DVB-C. Présent également un lecteur de carte au format CI+ pour les cartes de télévision payante.

Pour ce qui est des images disponibles, quelques soit le modèle de la gamme, à savoir, 43 pouces, 50 pouces et 55 pouces, ils bénéficient tous la résolution 4K UHD avec HDR10 et Dolby Vision. Ce qui permettra à l’utilisateur de regarder tous ses films préférés en 4K.

Prix et Disponibilité.

Les nouvelles Smart TV de Nokia avec Fire TV intégrée sont disponible dès maintenant en France au prix de vente conseillé de 349,90 euros (43″), 399,90 euros (50″) et 449,90 euros (55″) (tous les prix s’entendent TVA comprise).