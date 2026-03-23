ECOVACS ULTRAMARINE P1 : un robot nettoyeur de piscine autonome et intelligent pour simplifier l’entretien

L’ECOVACS ULTRAMARINE P1 marque l’entrée du fabricant sur le segment des robots nettoyeurs de piscine. Conçu pour automatiser l’entretien, ce modèle mise sur une aspiration puissante, une filtration avancée et une navigation intelligente. Il promet un nettoyage complet du fond, des parois et des zones complexes, avec une couverture étendue et une autonomie adaptée aux piscines domestiques.

ECOVACS poursuit ici sa stratégie d’expansion dans la robotique domestique. Déjà bien installé sur les aspirateurs robots et laveurs de vitres, le fabricant étoffe son catalogue en s’attaquant à un nouvel usage : l’entretien des piscines, un segment encore en croissance.

Un design pensé pour couvrir toute la piscine

Le ECOVACS ULTRAMARINE P1 adopte une conception robuste pensée pour évoluer dans des environnements variés. Il est capable de se déplacer aussi bien sur le fond que sur les parois, les pentes et les plateformes.

Ses roues d’assistance lui permettent de franchir des obstacles allant jusqu’à 5,5 cm, comme les buses ou les éclairages immergés. Cette capacité améliore la continuité du nettoyage, notamment dans les piscines aux formes complexes.

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Le robot s’adapte également à différents revêtements, qu’il s’agisse de fibre de verre, de liner ou de surfaces plus rugueuses comme les galets.

Une aspiration puissante et une filtration double couche

Le cœur du ECOVACS ULTRAMARINE P1 repose sur un moteur haute performance associé à un système S-flow anti-obstruction. Ce dispositif limite les blocages tout en maintenant une puissance d’aspiration constante.

La filtration repose sur une architecture double couche :

un filtre externe de 180 microns

un filtre interne ultra-fin de 3 microns

Ce système permet de capturer une large variété de débris, des feuilles aux particules fines. ECOVACS annonce une efficacité de collecte pouvant atteindre 99 %, un chiffre élevé pour ce segment.

Des brosses actives pour un nettoyage en profondeur

Le robot intègre quatre brosses à rouleaux, positionnées à l’avant et à l’arrière. Elles fonctionnent de manière indépendante pour optimiser le contact avec les surfaces.

Ce système permet de décoller les saletés incrustées sur les parois et le fond, tout en améliorant l’efficacité globale du nettoyage. Le maintien d’un contact constant avec la surface contribue à limiter les zones oubliées.

Navigation intelligente SmartNavi et couverture optimisée

Le ECOVACS ULTRAMARINE P1 embarque le système SmartNavi, basé sur un capteur IMU. Cette technologie permet au robot de suivre sa position et de planifier des trajectoires plus structurées.

Contrairement aux déplacements aléatoires, ce système limite les chevauchements inutiles et améliore la rapidité d’exécution. Le constructeur annonce une couverture du fond pouvant atteindre 99 %.

Cette approche s’inscrit dans la continuité des technologies déjà utilisées sur les aspirateurs robots de la marque.

Autonomie et surface couverte adaptées aux piscines domestiques

L’un des points clés du ECOVACS ULTRAMARINE P1 concerne son autonomie. Grâce à sa batterie lithium de 5200 mAh, il peut fonctionner jusqu’à 3 heures en mode Eco.

Cette endurance permet de couvrir jusqu’à 180 m² sur une seule recharge, ce qui correspond à la majorité des piscines résidentielles.

Ce positionnement en fait un modèle adapté aux usages réguliers, sans nécessiter d’interventions fréquentes.

Une application mobile pour piloter le nettoyage

Le robot peut être contrôlé via une application mobile dédiée. Les utilisateurs peuvent sélectionner différents modes de nettoyage et programmer des cycles selon leurs besoins.

Cette gestion à distance permet d’adapter le fonctionnement du ECOVACS ULTRAMARINE P1 en fonction de la fréquence d’utilisation de la piscine ou du niveau de saleté.

Conception durable et résistance aux environnements exigeants

ECOVACS met en avant un système de durabilité à 10 niveaux. Le robot est conçu pour résister au chlore, aux UV, à la corrosion et à l’usure.

Son étanchéité IP68 garantit un fonctionnement sécurisé sous l’eau, tandis que la conception du panier filtrant vise à simplifier l’entretien.

Ces éléments participent à une utilisation prolongée, dans un environnement particulièrement contraignant.

Ce qu’il faut retenir

Le ECOVACS ULTRAMARINE P1 se positionne comme un robot nettoyeur de piscine complet, capable de couvrir fond et parois avec une bonne efficacité.

Son autonomie de 3 heures et sa couverture de 180 m² répondent aux besoins des piscines domestiques.

Sa navigation SmartNavi améliore la précision du nettoyage.

Enfin, sa filtration double couche et sa conception durable renforcent son positionnement sur le segment milieu de gamme.

Positionnement sur le marché

Le ECOVACS ULTRAMARINE P1 s’inscrit sur le segment des robots nettoyeurs de piscine accessibles, avec un prix annoncé de 549 €.

Il se positionne face à des acteurs comme Dolphin (Maytronics), Zodiac ou Aiper, qui dominent déjà le marché. ECOVACS mise ici sur son expertise en robotique et en navigation intelligente pour se différencier.

Ce modèle cible principalement les particuliers recherchant une solution automatisée simple, sans entrer dans le haut de gamme.

FAQ : ECOVACS ULTRAMARINE P1

Quelle est l’autonomie du ECOVACS ULTRAMARINE P1 ?

Le robot peut fonctionner jusqu’à 3 heures en mode Eco, selon les conditions d’utilisation.

Quelle surface peut-il nettoyer ?

Il couvre jusqu’à 180 m² sur une seule charge, adapté aux piscines domestiques.

Quel type de filtration est utilisé ?

Il intègre une filtration double couche avec un filtre de 180 microns et un filtre ultra-fin de 3 microns.

Peut-il nettoyer les parois ?

Oui, le robot est conçu pour nettoyer le fond, les parois, les pentes et les plateformes.

Quel est son prix ?

Le ECOVACS ULTRAMARINE P1 est annoncé à 549 €.

Récapitulatif technique

Puissance : moteur haute performance

Batterie : 5200 mAh

Autonomie : jusqu’à 3 heures

Surface couverte : jusqu’à 180 m²

Filtration : double couche (180 µm + 3 µm)

Navigation : SmartNavi avec capteur IMU

Étanchéité : IP68

Obstacles : franchissement jusqu’à 5,5 cm

Connectivité : application mobile

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