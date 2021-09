OnePlus Nord 2 : le téléphone aurait-il des problèmes de batterie ?

Le OnePlus Nord 2 qui est sorti depuis peu en inde serait-il défectueux et subirait-il le même sort que le Galaxy Note 7. Un nouveau cas de batterie qui prend feu sur le OnePlus Nord 2 vient d’être recensé en Inde.

Mauvaise nouvelle cette semaine pour la marque OnePlus. En effet, la marque qui vient de commercialiser il y a peu son tout nouveau haut de gamme le OnePlus Nord 2, doit faire face à un nouveau cas ou son téléphone a pris feu.

OnePlus Nord 2, un téléphone fiable ?

Alors, certes, il s’agit actuellement de seulement du troisième cas où le téléphone est défectueux sur le nombre de téléphones portables vendus par la marque. Toutefois, cela laisse à nouveau planer le doute sur un éventuel problème de batterie.

L’information a été publiée sur Twitter par le possesseur du smartphone un certain Gaurav Gulati et les photos sont pour le moins surprenante. Elle montre le téléphone avec la face avant complètement carbonisée alors que l’arrière semble avoir brulé de l’intérieur en grande partie.

Gaurav Gulati a confirmé à nos confrères de Mysmartprice :

Le téléphone se trouvait dans la poche de ma robe d’avocat quand soudain j’ai senti quelque chose chauffé dans ma poche. Voyant de la fumée sortir du téléphone, je n’ai pas hésité à enlever ma robe ou se trouvait le téléphone. Ensuite le téléphone a pris feu et à fini par exploser.

L’intéressé précise qu’il se trouvait à ce moment-là dans une salle d’audience climatisée.

Ce qui est intéressant, c’est qu’apparemment, le téléphone n’était pas en charge et avait encore une autonomie de 90% de batterie.

OnePlus réagit, mais le propriétaire opte pour une autre solution.

Suite à la publication de cet incident, OnePlus a de suite proposé à Gaurav Gulati de récupérer l’appareil pour analyse. Une proposition qu’a refusée le possesseur du smartphone. De fait, suit à d’autres incidents ayant déjà eu lieu avec ce modèle, Gaurav Gulati a signalé à la firme qu’il emprunterait la voie légale et déposera le téléphone à la police comme « pièce au dossier ».

Effectivement, il a décidé de déposer une plainte officielle contre OnePlus Inde. Par ailleurs, il veut aller plus loin et déposer une plainte auprès du tribunal de la consommation et pour bloquer la vente du téléphone en Inde tant que toutes les analyses n’auront pas été faites.

Ces cas de problème sur le OnePlus Nord 2 nous font nous rappeler aux problèmes que Samsung avait eus avec son Galaxy Note 7 qui in fine avait dû être enlevé du marché. Les possesseurs du dit téléphone avaient dû d’ailleurs renvoyer le téléphone au constructeur coréen.