Kindle : Amazon prévoit de rafraichir sa liseuse.

La liseuse Kindle d’Amazon serait-elle ne passe de subir une mise à jour importante ? Parmi ces mises à jour, quelques-unes annoncées par le géant du web s’annoncent plus qu’intéressantes pour les utilisateurs.

Avec Kindle, Amazon a su se prendre un marché peu connu du grand public et qui pourtant à ses adeptes. Ce marché c’est celui des liseuses. Pour ceux qui ne savent ce qu’est une liseuse, c’est une sorte de « tablette numérique » sauf qu’à l’instar des tablettes que nous connaissons bien, la liseuse est orientée vers la lecture de documents, de livres…

Kindle, à quoi s’attendre avec cette mise à jour ?

Amazon, leader du marché avec KOBO avec ses liseuses Kindle annonce une mise à jour conséquente pour ses produits. Une mise à jour qui apporte son lot de nouveautés et certaines plus intéressantes que d’autres pour le consommateur.

Plus de luminosité ! Ainsi, avec cette mise à jour Amazon annonce que l’utilisateur aura la possibilité de régler la luminosité de l’appareil. Bon bien sûr, vous ne saurez pas éclairer l’écran plus que ce qu’il ne peut. En revanche vous aurez la possibilité de régler au mieux selon votre environnement.

Accès facile aux paramètres.

Vous aurez également la possibilité de mettre la liseuse en mode Avion et ainsi couper toutes les technologies de connexions Wi-Fi, Bluetooth, 4G. Bref comme sur votre téléphone mobile.

Vous pourrez également avoir accès à tous les paramètres d’un simple glissement vers le bas depuis le haut de l’écran. Une manipulation bien connue des utilisateurs de smartphone sous Android.

Enfin, Amazon annonce également une meilleure interaction entre le mode maison et la bibliothèque. Une bibliothèque qui devrait elle aussi subir un relifting visuel et qui proposera des nouvelles fonctionnalités de tri et de filtre.

Qui profitera de ces mises à jour ?

Selon les dires d’Amazon, bon nombre d’appareils pourront profiter de cette mise à jour. Avec bien sûr en priorité les dernières versions de ses liseuses comme la Kindle 8e génération et ses versions ultérieures. Mais aussi les Paperwhite 7e génération et ses versions ultérieures, ainsi que tous les appareils Oasis.