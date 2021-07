Le OnePlus Nord 2 5G embarquera une puce MediaTek Dimensity 1200-IA.

Le OnePlus Nord 2 5G va donc profiter du partenariat entre en OnePlus et Mediatek pour bénéficier de la toute dernière puce du constructeur de puce. De par ce partenariat, le nouveau smartphone de OnePlus bénéficiera de l’IA développée par MediaTek intégrée dans ce nouveau processeur.

Le marché du smartphone reprend des couleurs après une descente aux enfers liés à l’approvisionnement des puces suite au Covid-19 et au fait que les consommateurs ne voient plus trop l’intérêt de remplacer leur smartphone aussi souvent faute de réelle amélioration.

Avec l’arrivée de la 5G, la technologie a changé sensiblement la donne. Ainsi, désormais, même si l’usage de la 5G n’est pas encore vraiment perceptible pour la plupart des consommateurs, ceux-ci ont une raison de « remplacer » leur smartphone.

MediaTek Dimensity 1200-IA + OnePlus Nord 2 5G.

Et dans le domaine du smartphone, parmi les acteurs incontournables on trouve les fabricants de puces comme Qualcomm et MediaTek. Si MediaTek était généralement considéré comme un fabricant de puces low cost, l’entreprise a décidé de changer son image en proposant des processeurs plus performants.

C’est le cas notamment pour le processeur MediaTek Dimensity 1200-IA qui intègre une IA qui a pour objectif d’améliorer les performances de la puce. Et pour le coup, OnePlus s’est associé au développement de ce nouveau processeur. OnePlus et MediaTek ont choisi le nom Dimensity 1200-AI pour distinguer ce chipset amélioré du Dimensity 1200 standard.

« Chez OnePlus, nous nous sommes donné pour mission de proposer les meilleures technologies à nos consommateurs du monde entier, et la gamme OnePlus Nord réaffirme cet objectif dans une catégorie de prix plus accessible », explique Pete Lau, le fondateur de OnePlus. « Le chipset Dimensity 1200-AI est le premier résultat de l’initiative Dimensity Open Resource Architecture de MediaTek, puisqu’il optimise le puissant chipset Dimensity 1200 5G et offre une expérience personnalisée aux utilisateurs de OnePlus », déclare le Dr. JC Hsu, Corporate VP & GM de la BU Wireless Communications de MediaTek.

A relire : OnePlus Nord CE 5G, vente privée le 10 juin 2021.

OnePlus Nord 2 5G, le premier d’une longue série ?

Alors, à l’occasion de ce développement, les deux partenaires ont décidé d’intégrer cette nouvelle puce dans le cœur du futur OnePlus Nord 2 5G. Ce qui selon les deux entreprises améliorer les performances du smartphone en matière de photographie, mais aussi lors des séances de jeux sur smartphone.

Ainsi, selon OnePlus la fonction AI Photo Enhancement est capable de reconnaître jusqu’à 22 scènes différentes et d’ajuster automatiquement les tons de couleur et le contraste.

Pour ce qui est du jeu, le fabricant de smartphones nous annonce une fréquence de rafraîchissement élevée lors du lancement et la jouabilité de jeux notamment tel que Brawl Stars. En outre, il sera forcément compatible 5G et sera doté de Wi-Fi double bande intégrant les normes 802.11a/b/g/n/ac. Le Bluetooth 5.1 sera lui aussi présent avec une compatibilité avec les protocole de type AD2P, aptX…

Prix et Disponibilité.

Pour les plus impatients, sachez qu’il faudra encore attendre quelques semaines. En effet, les premières rumeurs concernant la sortie de ce téléphone annoncent une sortie commerciale fin juillet 2021.