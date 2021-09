Redroad V17 : une aspiration puissante, un look superbe et un excellent rapport qualité-prix.

Le bon vieux temps où le shopping était un plaisir vous manque-t-il ? Aujourd’hui, avec un choix pléthorique au bout des doigts, c’est devenu une tâche ardue. Mais si vous êtes à la recherche d’un aspirateur-balai sans fil, il se trouve que nous avons quelques conseils à vous donner : choisissez celui qui a une forte aspiration, un beau look et un bon rapport qualité-prix.

La notion de « bon rapport qualité-prix » relève du bon sens, pensez-vous. Mais en fait, beaucoup de gens finissent par acheter un aspirateur bon marché pour se rendre compte qu’il est incapable, de mauvaise qualité et que c’est un gaspillage d’argent. Les autres mettent la main à la poche pour acheter un aspirateur de marque sans se rendre compte qu’ils auraient pu obtenir des performances identiques, voire supérieures, à un prix beaucoup plus bas.

Le Redroad V17 a le meilleur rapport qualité-prix que nous ayons vu jusqu’à présent ; il nettoie avec brio, offre une garantie de 2 ans, et est listé à seulement 350$.

Le Redroad a également une aspiration surpuissante.

La vitesse du moteur sans balais Maglev numérique du V17 atteint le chiffre impressionnant de 120 000 tr/min, dépassant celle de 98% des autres aspirateurs. Mais contrairement à beaucoup d’autres aspirateurs parmi les 2% les plus performants, le Redroad V17 se retient de régler la vitesse du moteur à un niveau vainement impressionnant au risque de compromettre la durée de vie du moteur ou d’augmenter le bruit. Pour augmenter l’aspiration d’une manière plus saine (bien que peu visible), le Redroad V17 a optimisé la conception du conduit d’air.

Avec le moteur 450W et le design du conduit d’air maintenant breveté, Redroad réalise une aspiration de 155AW ou une pression d’aspiration de 26,500pa, marquant le plus haut niveau de la catégorie, tout en gardant un faible niveau sonore.

Avec une aspiration surpuissante mais une température de moteur modérée et un bruit étouffé, le Redroad V17 vous fera passer un agréable moment en balayant tous les cheveux, les moutons de poussière, les acariens, les bactéries et le pollen de la maison.

Beaucoup peuvent penser que le look n’a pas beaucoup d’importance pour un aspirateur. Mais le designer de Redroad pense qu’un bel aspirateur peut rendre la corvée de nettoyage quotidienne plus agréable. Le godet à poussière est fabriqué à partir de polymères hautement transparents. En plus d’être élégamment cristallin, il présente un avantage pratique : vous pouvez voir clairement les déchets et savoir quand les vider.

Comme pour les filtres HEPA que vous devez remplacer régulièrement, le Redroad V17 propose une variété de couleurs pour le couvercle. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent et personnaliser le look de votre propre V17. D’autres filtres HEPA sont actuellement disponibles dans les magasins Redroad.