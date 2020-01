NTT Docomo prévoit l’arrivée de la 6G pour 2030.

Alors que la 5G n’est pas encore déployée partout dans le monde, le géant des télécoms japonais étudie et élabore déjà la 6G. Une norme qui devrait être commercialisée d’ici 10 ans.

Toujours plus vite, toujours plus stable. Telle est depuis quelque temps la règle que se sont appliquée les acteurs de la téléphonie mobile et surtout du data mobile. Ainsi, on est passé du WAP ou Edge d’il y a 20 ans, à la 3G, puis la 4G actuelle. Dès cette année, on devrait voir se déployer les réseaux 5G et on devrait très certainement tous passer à la 5G dès la fin de l’année ou début 2021.

La 6G en 2030, fiction ? Une réalité selon NTT DOCOMO.

Ainsi, l’opérateur japonais a dévoilé cette semaine, un livre blanc exposant ses vues sur l’évolution de la 5G et la technologie de communication 6G. Dans ce livre, l’opérateur expose sa vision du futur, mais aussi son constat sur l’évolution des technologies mobiles sans fil.

Bref, dans ce livre, NTT Docomo met en avant le fait que chaque transition technologique en matière de technologie sans fil mobile se fait tous les 10 ans. La marque rappel d’ailleurs qu’elle avait travaillé sur le développement de la 5G dès 2010.

Par ailleurs, celui-ci compte bien devenir un poids lourd de l’industrie mobile pour ce qui est de la 6G.

De son côté, le gouvernement japonais a déclaré qu’il prévoyait de développer une stratégie globale pour la 6G. Une stratégie qui viendra dans les mois à venir. Et qui se penchera sur les futurs réseaux 6G. Il devrait par ailleurs mettre en place un groupe d’étude qui se réunira la semaine prochaine.

Ce groupe d’études devrait se composer des représentants du secteur privé et des universités. Il discutera du développement technologique, des méthodes et des politiques de mise en œuvre potentielles.

C’est en tout cas ce qu’a dévoilé le journal Japan Times.

Reste à voir vers quelles fréquences les spécialistes du secteur se tourneront pour le développement de la 6G.