Q1 2020, le pire trimestre du marché des smartphones !

Les chiffres concernant les ventes de smartphones pour le premier trimestre 2020 ont été publiés. Et ce, par la plus part des marques. Sans vraiment grande surprise, les chiffres des sociétés d’analyse ont montré que le secteur du smartphone a subi la plus forte baisse d’expéditions de son histoire.

Avec le Covid-19, le monde s’est retrouvé paralysé et les consommateurs ont été cloitrés chez eux. Du coup, la consommation et les achats ont subi une baisse majeure. Et comme on le supposait, cela a été également le cas pour le marché du smartphone.

C’est ce qui ressort des chiffres publiés séparément par IDC et Strategy Analytics. Des chiffres qui font état d’une moyenne de 275,4 millions d’unités expédiées au cours du trimestre 2020. Ainsi ce sont 275,4 millions contre une moyenne de 321,4 millions d’unités pour le premier trimestre 2019. Soit une chute importante par rapport à l’année passée.

Dans un communiqué, la directrice de Strategy Analytics, Linda Sui, a déclaré que le premier trimestre était « la pire performance depuis le début des enregistrements », la demande des consommateurs s’étant tarie en raison des fermetures.

Des volumes de ventes mauvais comme jamais.

Le directeur de recherche d’IDC, Nabila Popal, a souligné séparément « un problème d’offre » en Chine. Le pays, qui représente un quart des expéditions mondiales, a été au plus fort de son blocage au cours du premier trimestre, ce qui a eu « un impact énorme sur le marché global ».

Effectivement, suite à la pandémie, la Chine a été contrainte à bloquer toute son activité économique. Usines à l’arrêt, fabricant de composants tiers confinés. Bref, de quoi arrêter les chaines de production. Et pour ajouter à cela le confinement chinois et l’absence d’industrialisation, le virus s’est propagé.

Ainsi, alors que la Chine commençait doucement à se remettre en route, les autres pays du globe sont passés en mode confinement. Ainsi, on peut évaluer un arrêt de la consommation allant de fin décembre 2019 (pour la Chine) jusqu’à ce jour (pour l’Europe et les USA).