AnkerWork S600 : Une Solution de Téléconférence innovante ?

Avec AnkerWork S600, la filiale d’Anker, AnkerWork présente une nouvelle solution pour les utilisateurs qui ont besoin d’une solution pour leur téléconférence à la maison. En effet, si au préalable l’appareil ressemble à une enceinte audio, il est bien plus que ça.

Anker est une société qui s’est spécialisée dans les solutions high-tech et audio. Avec sa filiale AnkerWork, la marque entend proposer une nouvelle solution audio pour tous ceux qui font de la téléconférence avec une enceinte audio intelligente et adaptée à ce type d’usage surtout quand vous travaillez de la maison.

AnkerWork S600, une enceinte audio dédiée au travailleur à distance.

Cette enceinte audio AnkerWork S600 intègre plusieurs fonctionnalités avancées, notamment la technologie VoiceRadar. Cette fonctionnalité diminue le bruit de fond, ce qui permet une écoute plus claire même dans des milieux bruyants. L’enceinte emploie un système de formation de faisceaux et d’analyse de l’environnement pour isoler la voix de l’orateur.

Car oui, l’enceinte ne va diffuser que le son de votre voix vers votre interlocuteur. Cela passera bien sûr par une période d’apprentissage de l’enceinte. Après quoi, le constructeur prétend qu’il est possible qu’un enfant ou une autre personne parle près de vous sans que la voix de celle-ci ne soit entendue par votre interlocuteur. Pour cela, le constructeur a installé quatre micros qui assisté de sa technologie pour y parvenir. En outre, le constructeur affirme qu’il est possible pour l’enceinte de reconnaitre la voix de l’utilisateur jusqu’à 8 mètres de distance.

Une enceinte audio, mais aussi un chargeur qi.

Si la connectivité entre l’enceinte et votre ordinateur ou votre smartphone peut se faire via Bluetooth ou USB-C sa fonction ne s’arrête pas là. De fait, AnkerWork a intégré sur la partie supérieure de l’enceinte une zone qi qui permettra de fixer votre smartphone dessus et de le recharger via la technologie de charge par induction. Cette zone de recharge est amovible et permettra également de positionner votre smartphone comme bon vous semble soit pour une vidéo conférence Zoom, Teams, Skype… ou alors comme « horloge digitale ».

Prix et Disponibilité.

L’enceinte audio AnkerWork S600 est proposée actuellement sur le site Kickstarter au prix de 113$ au lieu de 179.99$. Les premières commandes seront livrées dès ce mois de mai.