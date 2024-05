MIHogo One : Présentation du Vélo Électrique à Autonomie Élevée

Le MIHogo One entend proposer une solution intéressante dans le secteur des vélos électriques grâce à son autonomie supérieure. Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs urbains et périurbains, ce vélo combine distance et performance, le rendant adapté aussi bien pour les déplacements quotidiens que pour les sorties occasionnelles.

Le MIHogo One se distingue par son autonomie qui atteint jusqu’à 200 kilomètres par charge. Cette caractéristique est possible grâce à une batterie de grande capacité, intégrée dans un cadre qui ne compromet ni l’esthétique ni la fonctionnalité du vélo.

Moteur et Performance

Équipé d’un moteur de 250 watts, le MIHogo One fournit une assistance électrique qui facilite le franchissement de pentes et divers terrains. Ce moteur est associé à un système électronique qui optimise la consommation de la batterie tout en adaptant la puissance aux besoins de l’utilisateur.

Confort et Conception

Le design du MIHogo One est axé sur le confort avec un cadre ergonomique et une suspension qui absorbent les irrégularités des routes. De plus, des pneus adaptés à différents terrains assurent une conduite stable et sécurisée.

Interface Utilisateur et Contrôles

Le tableau de bord du MIHogo One inclut un écran LCD qui affiche les informations essentielles comme le niveau de la batterie, la vitesse et le mode d’assistance. Cette interface est conçue pour être intuitive et facile à utiliser.

Application Mobile

Une application mobile accompagne le MIHogo One, permettant de suivre les itinéraires, de gérer la batterie et de réaliser des diagnostics du vélo. Cette application offre aussi une fonction de verrouillage à distance, augmentant la sécurité du vélo.

Le MIHogo One s’inscrit dans une démarche de mobilité durable en offrant une alternative aux véhicules motorisés pour les trajets urbains, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Matériaux et Construction

Les matériaux utilisés pour la construction du vélo sont choisis pour leur impact environnemental réduit, avec un cadre en aluminium recyclable et des composants électroniques conçus pour être recyclés en fin de vie.

Prix et Disponibilité.

Le vélo électrique connecté MIHogo One est proposé actuellement au prix de 1 112 € sur la plateforme IndieGogo.