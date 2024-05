ASUS ExpertWiFi EBR63 : Point d’accès tout-en-un WiFi 6 double bandes AX3000 (802.11ax) avec routeur pour entreprise.

Avec son nouvel ASUS ExpertWiFi EBR63 la marque asiatique propose une nouvelle solution qui offre des caractéristiques adaptées aux besoins des réseaux d’entreprise. Ce nouveau venu a pour ambition de venir offrir une solution Wi-Fi performante pour les entreprises.

Asus via sa division entreprise vient de nous dévoiler il y a quelques jours, une nouvelle solution Wi-Fi pour entreprise. Une nouvelle solution réseau tout-en-un qui propose un Point d’accès, un routeur, un commutateur et une passerelle de sécurité.

ASUS ExpertWiFi EBR63, la solution réseau pour entreprise dotée de Wi-Fi 6 et bien plus encore.

Ce nouvel appareil dans le domaine des réseaux informatiques proposé par Asus a pour vocation de venir s’installer chez les professionnels. Doté de fonctionnalités avancées et d’une conception robuste, ce modèle vise à fournir une plateforme stable et efficace pour supporter les communications et les opérations commerciales.

A relire : Test du routeur ASUS TUF-AX5400. Dans cet article, nous allons passer en revue le routeur ASUS TUF-AX5400 au look futuriste, un nouveau routeur Gaming qui semble tenir tête à ses prédécesseurs de la marque, comme on vous…

Ainsi, l’ASUS ExpertWiFi EBR63 intègre la technologie Wi-Fi 6 et est équipé de 4 antennes externes capables de fournir une vitesse de 2402 Mbps+ 574 Mbps. Compatible Wi-Fi 6, ce routeur tout-en-un est également rétro compatible avec les normes WiFi 4, WiFi 5. Il propose ainsi une solution double bande (2.4GHz et 5GHz) 2×2 et 2×2.

Sur la face arrière on retrouve un RJ45 Gigabits BaseT pour le WAN, 4 ports RJ45 Gigabits BaseT, un port USB 3.2 Gen 1 x 1, et un port USB2.0.

Connectivité, sécurité…

Parmi les différents protocoles et fonctions on retrouve AiProtection, VPN, WPS, Let’s Encrypt, DNS-over-TLS, SSH, et une fonction Firewall. Le routeur propose également une solution « Adaptive QoS » qui permettra au client de laisser le routeur gérer lui-même le trafic entrant et sortant.

L’ASUS ExpertWiFi EBR63 comprend des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que le cryptage WPA3, pour protéger le réseau contre les intrusions et garantir la confidentialité des données. Il propose également des outils de gestion permettant aux administrateurs de contrôler et de surveiller le réseau de manière efficace.

Facilité d’Installation et de Gestion

Grâce à une interface utilisateur intuitive et une application mobile, l’installation et la gestion de l’ASUS ExpertWiFi EBR63 sont accessibles, même pour les entreprises sans équipe informatique spécialisée. On notera également la présence d’un processeur quad-core 1.7GHz.