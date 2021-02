Xiaomi Mi 11, attention il débarque dans quelques jours !

La date de présentation concernant le Xiaomi MI 11 a été dévoilée par la marque par voie de communiqué de presse. Effectivement, la marque nous a fait savoir fin de semaine passée, que son Xiaomi Mi 11 sera présenté le 8 février. Le nouveau Flagship de la marque sera donc dévoilé dans son intégralité.

Fans de la marque, à vos agendas ! Le lancement du nouveau smartphone de la marque se fera le lundi 8 février à 13 heures. Un smartphone qui avait déjà annoncé et officialisé en Chine.

Mais de quoi sera doté le tout nouveau Xiaomi Mi 11.

Alors, pour rappel, ce smartphone a été dévoilé il y a quelques semaines pour le marché chinois. Un smartphone qui hérite d’un écran 6.81 pouces qui couvre 91.4% du téléphone. Un écran qui propose une fréquence de 120Hz et qui est doté du HDR10+. La résolution de celui-ci est du 1440 x 3200 pixels, et propose un format 20:9.

Pour ce qui est du processeur, Xiaomi a porté son choix vers un processeur Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680. Il sera accompagné d’un GPU Adreno 660.

Pour ce qui est de sa mémoire t de sa capacité de stockage, le modèle est proposé en version 8 Go ou 12 Go de mémoire. La capacité de stockage quant à elle est au choix de 128 Go ou 256 Go.

Des photos avec un bon objectif.

Pour les accros de la photo via smartphone, Xiaomi intègre sur son MI 11 un triple capteur photo arrière qui se compose d’un capteur 108 MP, f/1.9, 26mm d’un second capteur 13 MP, f/2.4, 123˚ et d’un troisième capteur 5 MP, f/2.4 (macro). Pour la caméra avant, l’utilisateur pourra compter sur un capteur de 20 MP.

Pour ce qui est de sa connectivité, le MI 11 reprend les derniers standards du marché. Ainsi, tout d’abord, il est 5G rétro compatible avec les normes LTE, 4G, 3G…

Pour le Wi-Fi, la puce intégrée propose le support des normes Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6(ax). Il est dans la foulée double bande (2.4GHz et 5GHz). Pour ce qui est du Bluetooth, on a droit à du Bluetooth 5.2 compatible A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive.

Toujours dans les technologies sans fil, on trouve également du NFC ainsi que la norme Qi de charge sans fil à raison d’une puissance de 10W. À noter que pour la charge filaire classique, tout se fera via un câble USB-C avec une solution Fast Charge de 55W. Tout cela, pour recharger une batterie de 4600 mAh.