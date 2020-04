Asus ROG Strix Go 2.4, le casque sans fil spécial gamer d’Asus !

Asus, acteur majeur dans le monde du gaming avec ses ordinateurs de bureau ou portable pour gamer propose aussi un casque sans fil dédié aux gamers en quêtes de qualité sonore avec son ROG Strix Go 2.4.

Et si vous aviez la possibilité de savoir avec exactitude votre adversaire quand vous jouez en ligne ? Sur votre PS4, votre Nintendo Switch ou votre PC. Eh bien sachez que si, c’est pour ainsi dire possible. Et pour cela, il vous faut un casque, un vrai. Un bon casque pour entendre le moindre petit bruit de votre adversaire.

Effectivement, de nos jours, il est presque inconcevable pour un gamer de jouer sans casque. De fait, le son a toujours eu son importance.

ROG Strix Go 2.4, le casque pour les gamers ?

Avec son ROG Strix Go 2.4, Asus propose à tous les gamers une solution audio portable à mettre sur les oreilles pour s’isoler du monde extérieur. Pour ce faire, Asus propose un casque supra auriculaire avec des haut-parleurs de 40mm. Des écouteurs qui sont en outre accompagnés de coussinet en mousse de type mémoire de forme.

Bref, de quoi épouser complètement l’oreille du gamer afin qu’il puisse être immergé dans le jeu. Le casque est également doté d’un micro déporté. Un micro qui est équipé d’une fonction antibruit couplée à une AI. Cette fonction a pour objectif de réduire voir supprimer le plus de bruit ambiant pour permettre une conversation claire entre joueurs d’une même équipe.

Par ailleurs, Asus annonce avoir travaillé sur la connectivité du casque avec son émetteur 2,4 GHz via un adaptateur USB-C compatible Nintendo Switch en mode portable, appareils intelligents, PC, Mac et PS4.

L’émetteur ayant une faible latence entre le casque et la console ou le PC auquel il est connecté. Pour ce qui est de l’autonomie du casque, Asus annonce pas moins de trois heures d’utilisation. Et ce avec seulement une charge de 15 minutes.

Une autonomie qui peut monter à 25 heures après une pleine charge.