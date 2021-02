Toyota Mirai, quand Apple CarPlay et Android Auto passent à l’hydrogène.

Toyota Mirai, la nouvelle berline du constructeur asiatique dévoile les capacités de la voiture à hydrogène. En prime cette luxueuse berline est équipée d’Apple CarPlay et Android Auto et de bien d‘autre technologie sans fil.

Toyota a toujours été depuis des années précurseur dans le segment de l’automobile. En effet, la marque a été parmi les premiers à s’intéresser aux voitures électriques. Pourtant avec cette nouvelle Toyota Mirai, la marque apporte une autre solution au moteur thermique avec sa solution à l’hydrogène.

En effet, alors que pour le moment, les constructeurs automobiles poussent à l’achat de voiture hybride ou électrique, Toyota propose en plus une autre alternative. Cette autre alternative c’est celle du véhicule hydrogène.

Toyota Mirai, berline de luxe ?

C’est en tout cas dans ce segment que la marque veut positionner son nouveau modèle. Ainsi, on trouve ici une berline au design d’un coupé offrant une coupe à la fois racée et dynamique. Une voiture qui mesure presque 5m de long pour 1.80m de large. Le tout avec un empattement de 2.9m.

Alors, pour ceux qui aime la puissance, sachez que ce modèle propose pas moins de 174CH, le tout propulsé par les roues arrières. Mais le plus intéressant c’est son autonomie.

Effectivement, avec l’intégration de sa nouvelle technologie de pile à combustible, la nouvelle Toyota Mirai annonce une autonomie de ± 650 km. Le tout sans aucun rejet polluant. En effet, le seul rejet de la voiture c’est de l’eau.

Intérieur luxueux et high-tech pour la nouvelle Toyota Mirai.

Effectivement, la marque a décidé de jouer également la carte du tout connecté à l’intérieur de la voiture. Ainsi, la Toyota Mirai hérite d’un écran 12.3 pouces qui donnent accès à toutes les informations de la voiture.

En plus, la voiture est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. De la sorte, toutes les informations de votre smartphone seront présentes sur ce grand écran. Et comme si cela ne suffisait pas, Toyota intègre de série une zone de recharge sans fil pour votre smartphone. De la sorte, pas besoin de se prendre la tête avec les câbles. Déposez votre smartphone et la synchro et la charge démarrent automatiquement.

Enfin, sachez que certaines fonctionnalités de la voiture sont pilotables directement depuis votre smartphone grâce aux services connectés MyT.

Sur ce point la marque annonce :

Lancez le dégivrage du pare-brise, ajustez la température de l’habitacle ou initiez le chauffage du volant et des sièges de votre nouvelle Mirai pour débuter chaque trajet dans les meilleures conditions.

Toyota Mirai, prix et disponibilité.

La nouvelle Toyota Mirai est disponible en noir éclipse, gris platine, gris argent, blanc Quartz, rouge intense, bleu caspien, bleu pacifique. Elle est d’ores et déjà disponible en commande à un prix de départ de 74000€.