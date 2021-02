MKT5113, MKT5112, MKT5114, MKT5115, les nouvelles montres connectées chez Michael Kors Access.

Avec les MKT5113, MKT5112, MKT5114, MKT5115, la marque Michael Kors Access annonce l’arrivée d’une nouvelle montre connectée chic et design. Cette nouvelle venue au catalogue de la marque fait entrer la 5e génération de montre connectée auprès de la marque.

Si vous n’êtes pas encore séduit par les montres connectées et que vous trouvez ça trop gadget de geek, Michael Kors Access va peut-être vous faire changer d’avis.

Michael Kors est un grand nom connu de tous les fashionista. Avec l’arrivée des montres connectées il y a quelques années, la marque s’est engouffrée dans l’univers des objets connectés et plus particulièrement des « wearables » en s’associant à Fossil pour proposer des montres connectées chic et design.

Il faut dire que la dernière fois que nous vous avions parlé de la marque et de l’arrivé de ses nouvelles montres connectées, cela date de 2018.

MKT5113, MKT5112, MKT5114, MKT5115, plus qu’un gadget, un bijou.

Avec cette 5e génération de montre connectée, la marque apporte de la nouveauté à sa gamme de bijoux connectés. Et ce, en proposant notamment de nouveaux bracelets en maille et de nouvelles fonctionnalités.

Cette 5e génération Lexington apporte donc son lot de nouveautés tout d’abord au niveau du design. La marque reste bien sûr sur un design avec un cadran rond de 44 mm et un boitier en Acier inoxydable. Le bracelet quant à lui est également en acier inoxydable/maille milanaise pour la MKT5113. À noter que la marque propose pour la MKT5112, un bracelet deux-pièces/silicone.

Ce design en matière de montre reste intemporel et il en est de même pour les montres connectées. Qui plus est si vous voulez mettre en harmonie votre montre connectée avec ce que vous portez. C’est d’ailleurs souvent le reproche qui est fait aux montres connectées au style Apple Watch. Elles ont un style qui fait davantage geek ou futuriste plutôt qu’un véritable bijou.

Connectivité et fonctions high-tech !

Alors, cette nouvelle génération embarque du Bluetooth 4.2 et du NFC. Le Bluetooth permettra la synchronisation entre la montre et votre smartphone. Le NFC quant à lui va permettre le paiement électronique sans contact.

Par ailleurs, cette nouvelle génération est toujours dotée de la technologie Wear OS by Google™. De la sorte, la montre supporte Google Fit™, Google Pay™ et Google Assistant™. Pour le reste des fonctions, on retrouve le suivi de santé cardiaque, un capteur d’activité qui vous permettra de faire le suivi de vos entrainements sportifs.

En outre, il sera possible de répondre à un appel directement de puis la montre sans devoir sortir votre téléphone en cas d’appel. Dans la foulée, il sera également possible de recevoir ses SMS directement sur la montre. Par ailleurs, il sera possible d’y répondre depuis la montre également.