L’Xperia 5 III disponible dès aujourd’hui.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent s’offrir l’Xperia 5 III. En effet, Sony vient d’annoncer la disponibilité de son nouveau smartphone 5G pour aujourd’hui vendredi 24 septembre.

Ça y est, l’un des derniers smartphones de Sony arrive sur le marché du smartphone. Enfin, diront certains. Il est vrai que le téléphone avait été dévoilé en avril dernier et se faisait attendre. Alors, pour rappel, ce nouveau venu qui sera disponible à l’achat dès aujourd’hui est le dernier haut de gamme de Sony. Un concentré de ce que Sony fait de mieux actuellement.

Xperia 5 III, de la 5G, un minimum.

Alors, oui, ce dernier venu chez Sony embarque de la 5G, histoire d’être compatible avec les nouveaux mobiles. Il est équipé d’un processeur Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Octa-core. La mémoire embarquée est de 8Go et pour ce qui est du stockage, le client pourra s’appuyer soit sur 128Go soit sur 256Go.

Et si cela ne suffit pas, Sony propose un port microSD qui pourra accueillir une carte mémoire pour étendre encore cette capacité de stockage. Le tout est accompagné d’une batterie de 4500 mAh et d’une solution Fast charging 30W. Sony annonce par ailleurs un chargement jusqu’à 50 % en 30 minutes.

Un écran impressionnant et des capteurs photo qui le sont tout autant ?

Sony, grand spécialiste de l’image, propose sur ce Xperia 5 III, un écran 6.1” 21:9 CinemaWide™ FHD+ et HDR OLED avec un taux de rafraichissement de 120Hz et réduction du flou de mouvement 240Hz. En outre, la marque souligne qu’elle a développé certaines fonctionnalités dédiées au gaming.

« Le Game enhancer intègre de nouvelles fonctions telles que l’élévateur de gamma, l’égaliseur personnalisé, ou l’enregistrement du temps de rembobinage ».

Pour ce qui est des appareils photo, on trouve ici des appareils photo Alpha concentrés dans 4 objectifs polyvalents.

Un Appareil photo triple capteur, avec mise au point Eye AF en temps réel pour les humains et les animaux, suivi en temps réel amélioré, et AF continu rapide et précis sur tous les objectifs. 4 objectifs polyvalents signés Zeiss, dont un téléobjectif avec une plage focale allant jusqu’à 105 mm.

Et pour terminer, un mode rafale à 20 ips avec réduction du bruit en basse lumière optimisé par le moteur BIONZ X.

Pour ce qui est de la connectivité, on trouve du Wi-Fi 6 double bande compatible avec les normes 802.11 a/b/g/n/ac et du Bluetooth 5.2, A2DP, aptX HD, LE. Le NFC est lui aussi présent.

Prix et Disponibilité.

L’Xperia 5 III est disponible en noir et en vert chez les revendeurs et opérateurs habituels au prix recommandé de 999 €.