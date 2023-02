Test : Sony Linkbuds S

Dans cet article nous allons vous présenter les écouteurs Sony Linkbuds S du géant Japonnais. Il s’agit d’un modèle de moyenne gamme présenté comme étant une évolution des Linkbuds, présentés il y peu plus d’un an à un prix relativement abordable (environ 130€). Nous allons voir plus en détails de quoi il s’agit.



Préambule.

Sony qu’on ne présente plus, est une grande marque de produits High-Tech, bien connue du grand public. Elle propose une très large gamme de produits dans le monde de l’audio-visuel. Du téléviseur, en passant par les enceintes hi-fi, la marque propose également toute une gamme de casques et d’écouteurs tels que le Sony LinkBuds S, qu’on va vous présenter dans cet article.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Poids des écouteurs : Environ 4.8 g x2

Poids de la boite de rangement : 35g

Dimension 42.8 x 60 x 27.6 mm

Aimant : Néodyme haute puissance

Fréquence de réponse : 20 Hz – 20 KHz

Etanche : Oui, IPX4

DSEE EXTREME : Oui

Temps de charge de la batterie : 3h

Temps de charge des écouteurs: 2h

Autonomie en écoute : 8h (avec charge rapide : 5min = 1h d’écoute)

Version du Bluetooth : 5.2

Portée Bluetooth : 10m

Formats audio pris en charge : SBC, AAC, LDAC

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ecouteurs LinkBuds S

Boite de rangement et de chargement

Embout en silicone de rechange

Câble USB-C

Manuel d’utilisateur