Spider 800W : le nouvel ouvre porte de garage automatique et connecté de Nice.

Avec son nouveau Spider 800W, la société française Nice apporte à tous les fans de domotique un nouvel objet connecté à ajouter à leur domotique qui leur permettra d’ouvrir leur porte de garage à distance depuis leur smartphone.

Nice est une entreprise spécialisée dans les solutions d’automatisation pour les accès à la maison tel que portail électrique, porte de garage et d’autres solutions dédiées à la domotique connectée. Cette fois la marque revient dans son segment avec un produit dédié à notre garage.

Fonctionnalités du Spider 800W

Le Spider 800W est équipé d’un motoréducteur de 800N avec un module Wi-Fi intégré, conçu pour les portes sectionnelles jusqu’à 11,4 m² et les portes basculantes jusqu’à 12,6 m². Avec ce modèle, la marque permet une grande flexibilité dans l’installation, offrant le choix entre des systèmes à courroie ou à chaîne, et partage des caractéristiques de connectivité similaires avec le Spider 1200BLW.

Conception et Installation Facilitée

Le Spider 800W est conçu pour faciliter l’installation et la programmation. Il intègre le système BlueBus et propose un réglage précis des fins de course. Le module Wi-Fi intégré permet de contrôler le dispositif via une application, simplifiant l’installation et offrant une gestion à distance sécurisée et efficace. En outre, il sera possible d’ajouter le système à des scénario domotique de type, lorsque la voiture s’approche de la maison, le système active l’ouvre porte de garage de manière automatique, allume les lumières de l’allée…

Avantages en Termes de Sécurité et d’Économie d’Énergie

Nice continue d’enrichir sa gamme avec le Spider 800W, mettant l’accent sur la maîtrise de la consommation énergétique et la sécurité. Le modèle est équipé d’un éclairage LED en forme de U et du système Eye Check, qui alerte les utilisateurs par des signaux lumineux lorsque la maintenance est nécessaire, augmentant ainsi la sécurité et la facilité de maintenance.

Impact Écologique et Certification

Les moteurs Spider 800W seront disponibles sur le marché au cours de l’année. Ils sont fabriqués avec plus de 80 % de plastique recyclé, alignant Nice avec ses objectifs de durabilité et respectant les certifications environnementales établies.

Récapitulatif Technique