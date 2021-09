HMD présente le Nokia G50 ! Un smartphone 5G bon marché.

Avec le Nokia G50, HMD espère bien séduire tous les consommateurs désireux de passer à la 5G sans devoir sortir leur salaire pour se payer un smartphone 5G.

Avec ce nouveau venu, la marque étoffe encore un peu plus sa gamme de smartphone estampillé « Nokia G séries ». Pour rappel, HMD Global a acheté la licence à Nokia pour pouvoir concevoir et vendre des téléphones sous le nom du géant nordique. Un pari réussi pour le groupe qui est parvenu à remettre le nom de Nokia sur le marché du smartphone. Depuis quelques années maintenant, HMD Global propose des smartphones à tous les prix.

Nokia G50, le smartphone 5G le plus abordable du marché.

Avant de revenir sur ce titre repris de ce que nous annonce HMD Global, faisons un petit tour du propriétaire concernant ce smartphone. Ainsi, ce nouveau smartphone est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 480 MP qui apporte la 5G au téléphone.

Le téléphone est également accompagné d’un GPU Adreno 619. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, on trouve 4Go de mémoire vive. La capacité de stockage proposée par HMD Global sur ce Nokia G50 est de 64Go. À noter qu’une version 128Go sera également disponible.

Pour ce qui est des capteurs photo, on retrouve à l’arrière un appareil photo à triple objectif de 48 Mpx avec des technologies d’intelligence artificielle. Le Nokia G50 permet également de personnaliser ses photos grâce à la fonction filigrane. À l’avant, on retrouve un capteur photo de 8 MP.

Un capteur photo avant qui fait effet « goutte d’eau ». On notera au passage que l’écran est un écran HD+ de 6,82 pouces. Pour ce qui est de la batterie, la marque annonce une autonomie de 2 jours, et une charge rapide de 18W.

Connectivité bien fournie.

Alors, sur ce point, on vous a déjà annoncé que ce smartphone supporte la 5G. Sachez aussi qu’il supporte le Wi-Fi 802.11 b/g/n et le Bluetooth 5.0. Le NFC est également présent. Bref de quoi tenir la route pour surfer sans fil ou associer son casque audio.

Enfin, sachez que HMD Global intègre sur ce nouveau venu Android 11 comme système d’exploitation. La marque souligne également deux ans de mises à niveau du système d’exploitation (donc certainement jusqu’à Android 14) et recevra également trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles.

Par ailleurs dans le cadre de partenariats intéressants, Spotify donnera aux propriétaires du Nokia G50 l’accès à 70 millions de titres et 2,9 millions de podcasts. Le VPN ExpressVPN sera également disponible pour un essai gratuit de 30 jours afin d’offrir une sécurité supplémentaire pour la vie privée.

Prix et Disponibilité.

Le Nokia G50 est disponible à partir d’aujourd’hui en Midnight Sun et Ocean Blue et est proposé en configurations 4/64 et 4/128 GB à partir de 269 euros. Le Nokia G50 est livré avec une garantie de deux ans.