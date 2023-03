WH-CH520, le nouveau casque à petit prix de Sony.

Avec le WH-CH520, Sony propose un nouveau casque audio sans fil doté de Bluetooth à un prix en dessous de 100€. Un casque qui devrait suffire pour ceux qui sont à la recherche d’un bon casque audio.

Sony poursuit dans sa lancée avec l’arrivée d’un nouveau casque audio Bluetooth de type supra auriculaire. De fait, la marque japonaise nous avait annoncé la semaine passée un nouveau casque supra auriculaire avec son Casque sans fil WH-CH720N. Cette fois la marque propose un second modèle à petit prix.

WH-CH520, Supra auriculaire plus que correct ?

Alors pour ce casque qui est destiné au petit budget, Sony propose une solution audio pour utilisateurs nomades qui se compose de transducteur d’une taille de 30mm de diamètre supportant les fréquences allant de 20 Hz à 20 000 Hz. Ce casque hérite de la technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) pour un meilleur rendu sonore de vos morceaux. En outre, il est même possible de régler le son selon votre style d’écoute (plus d’aigus ou plus de basses). Le tout passe forcément par l’application Sony Headphones Connect disponible pour les smartphones Android et iPhone.

Le casque se compose d’un arceau plat avec une mousse rembourrée pour améliorer le confort du port du casque sur la tête. Les écouteurs légers et pivotants se glissent et s’enlèvent sans effort. De plus, le casque est équipé de coussinets souples pour vos oreilles. Enfin, détail important, la batterie offre selon Sony une autonomie jusqu’à 50 heures et une fonction de charge rapide. Comptez trois heures pour une charge pleine de ce casque sans fil Sony WH-CH520. Le tout via un port USB-C.

Connectivité sans fil pour plus d’aisance.

Une fois de plus comme la plupart de tous les casques actuels, le Sony WH-CH520 est doté de Bluetooth (V5.2) compatible avec les protocoles AD2P, AVRCP, HFP, HSP, SBC, AAC. Il propose également la fonction multipoint qui lui permet de se connecter à deux appareils Bluetooth en même temps. Par exemple, lorsque vous recevez un appel, votre casque détecte quel appareil sonne et s’y connecte automatiquement. À ce propos, le casque est également doté d’un microphone intégré et est doté d’une fonction pratique d’appel mains libres et commandes d’assistance vocale grâce au microphone intégré.

Prix et Disponibilité.

Le casque est disponible en quatre couleurs, Bleu, crème, blanc ou noir et il est commercialisé au prix de 70€ TTC.