Le Galaxy Note en voie d’extinction chez Samsung !

Des rumeurs courent concernant le Samsung Galaxy Note. En effet, selon certaines rumeurs, il se pourrait que le Galaxy Note 20 soit le dernier de la gamme des Note que proposerait Samsung. Une décision qui n’a pas encore été confirmée par Samsung.

Le Galaxy Note est une aventure pour le moins hors du commun dans l’univers du smartphone. En effet, c’était en 2011 que ce modèle voyait le jour. Un modèle qui était orienté plus vers le segment business avec en outre une nouveauté avec son stylet de prise de notes.

Par ailleurs, le Galaxy Note avait aussi fait parler de lui avec le Note 7. Ce modèle était celui qui avait généré des problèmes de batterie qui prenait feu. Au point que même les compagnies aériennes avaient décidé d’exiger que les possesseurs du smartphone l’éteignent avant de monter dans l’avion.

À relire : C’est la fin pour le Galaxy Note 7 !

Ainsi il aura fallu un an et le calme plat chez Samsung pour que la marque revienne sur le devant de la scène avec une nouvelle version.

Galaxy Note, pas assez de vente.

La fin du modèle serait liée selon certaines sources aux faibles taux des ventes du dernier Note 20. Des chiffres qui seraient en dessous des attentes du constructeur coréen. Une des autres causes serait que Samsung souhaite concentrer ses recherches en développement pour ses nouveaux smartphones pliables les Galaxy Fold et Galaxy S.

Par ailleurs, il se pourrait que Samsung décide de réintégrer le concept du stylet dans les futures versions de ses smartphones pliables. Il est vrai que sur les smartphones pliables, l’écran étant plus grand et plus proche des tablettes, on pourrait voir arriver des nouvelles fonctionnalités nettement plus pratiques pour l’usage d’un stylet.

En outre, lors des dernières versions du Galaxy Note, la différence entre le smartphone et son cousin le Galaxy S Series, les différences ne semblaient plus si grandes. En outre, on avait quelque peu l’impression que l’usage du smartphone et du stylet ne se focalisait plus sur le segment business.

Il faudra donc attendre mi-aout l’année prochaine pour voir si cette affirmation est correcte. De fait, Samsung profite en général de l’arrivée de l’IFA à Berlin pour présenter quelques semaines plus tôt son nouvel opus pour ce qui est de la gamme des Galaxy note Series.