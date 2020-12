Le Samsung Galaxy S21 dévoilé le 11 janvier 2021 ?

Le Samsung Galaxy S21 qui fait l’objet de pas mal de fuites sur internet devrait donc finalement être dévoilé en janvier. En effet, il semblerait que la sortie du haut de gamme de la marque soit avancée par rapport aux autres années.

Décidément, il devient de plus en plus difficile pour les constructeurs de garde le secret sur la sortie d’un nouveau produit. Surtout quand on s’appelle Samsung. En effet, de nos jours il devient de plus en plus compliqué avec le digital de « sécuriser » la sortie d’un produit.

En outre, Samsung fait partie des marques ou tous les dénicheurs d’informations sont à l’affut. Et les « lieux » pour trouver de l’info sont vastes.

Samsung Galaxy S21 ? Sortie avant l’heure.

Alors, une première vidéo a déjà fuité sur la toile présentant le tout nouvel opus haut de gamme du constructeur coréen. À savoir, le Samsung Galaxy S21. Ce dernier est le successeur du S20 et devrait apporter son lot de nouveautés.

La plus « novatrice » devrait être la présence du stylet Bluetooth que proposait le Galaxy Note. En effet, comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, le Note serait voué à disparaitre. Le téléphone n’ayant pas attiré autant d’utilisateurs que n’en voulait Samsung. En outre, celui-ci se démarque de moins en moins de la gamme Galaxy S.

Du coup, Samsung a pesé à intégrer le stylet dans la gamme Galaxy S et plus particulièrement leS21.

Quelques caractéristiques sur le Samsung Galaxy S21.

Ainsi, on peut voir sur la vidéo que Samsung conserve la caméra avant intégrée dans l’écran dans la zone centrale. En parlant d’écran, celui du Galaxy S21 devrait être de 6.3 pouces. Il s’agit du plus petit de la série. En effet, le Samsung Galaxy S21 sera décliné en 3 variantes : Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. Avec respectivement, 6.7 pouces et 6.8 pouces pour les deux dernières variantes.

Au cœur des smartphones on retrouvera un processeur Qualcomm Snapdragon 888. Il s’agit du dernier né de la marque qui propose notamment sa toute nouvelle génération de puce intégrant de la 5G, du WIFi6, du Bluetooth 5.1. Bref, de quoi profiter au mieux de la connectivité disponible autour de vous. À noter que le capteur d’empreinte reste inchangé. Bref, il se trouve sous l’écran.

Le téléphone héritera aussi de fonctions déjà présentent sur le S20 comme le support du Samsung DeX et de Bixby. Pour ce qui est de la batterie, elle sera de 4500mAh pour le Samsung Galaxy S21, 4800mAh pour le Galaxy S21+ et 5000mAh pour le Samsung Galaxy S21 ultra.

Appareil photo de dingue pour le Samsung Galaxy S21 Ultra.

De fait, les informations que nous avons obtenues nous annoncent un capteur arrière de 108 MP, f/1.8, 26mm (wide). Un capteur qui sera accompagné de capteurs de 10MP (periscope telephoto), 10MP (telephoto), 12MP (ultrawide).

Pour les versions S21 et S21+ les capteurs arrière seront des 12MP, 64MP et 12MP.

La caméra pour les selfie, elle aussi n’est pas en reste. De fait, le Galaxy S21 Ultra héritera d’un capteur photo avant de 40MP. Bref de quoi faire de belle photo de soi-même et de ses amis.

Prix et disponibilité.

On devrait donc voir le Galaxy S21 en précommande d’ici le 20 janvier 2021. Les prix qui n’ont pas encore été communiqués devraient aller de ±800€ pour le Galaxy S21 jusqu’à ±1500€ pour la version Ultra.