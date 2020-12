TCL 10 5G, le premier du genre pour la marque !

TCL 10 5G, tel est le nom du prochain smartphone que TCL a annoncé à l’occasion du CES 2021. Effectivement, il y a quelques jours, le constructeur chinois a annoncé l’arrivée d’un smartphone équipé de 5G au sein de sa division TCL Mobile.

On connait davantage chez nous TCL pour ses téléviseurs. En effet, la marque tente de se frayer une place sur le marché de l’audio vidéo en Europe, et ce en proposant des écrans de salon connectés.

À relire : Nouveaux écrans de salon chez TCL avec les série P61 et série P81.

Cette année, enfin celle qui arrive sera le lancement du tout premier smartphone 5G au sein de la marque. Et plus particulièrement de sa division smartphone alias TCL Mobile. On peut d’ailleurs déjà retrouver toutes les informations concernant le TCL 10 5G sur le site US de la marque.

TCL 10 5G, premier 5G pour la marque, mais quoi d’autre ?

Alors, bien sûr, 2021 devrait être l’année de la transition chez les constructeurs de smartphone. Ceux-ci vont en effet renouveler toutes leurs gammes en proposant des smartphones compatibles 5G.

Et TCL franchit le pas aussi avec ce nouveau TCL 10 5G. Un smartphone qui embarque un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 765 (SDM7250-3-AB). Pour ce qui est de la taille d’écran, la marque a opté pour un écran 6.53 pouces FHD+ capable d’afficher en natif une résolution de 1080 x 2340px. Le tout pour un ratio 19.5:9.

Un écran qui couvre 91% de la face avant du smartphone. Pour ce qui est de la batterie, TCL a opté pour une batterie classique de 4500 mAh. Pour la mémoire, on trouvera 6Go de RAM et pour le stockage 128Go. À noter qu’il sera possible d’y insérer une carte mémoire microSD pour étendre la mémoire de stockage de 256Go.

TCL 10 5G , Connectivité au maximum pour ce smartphone.

Effectivement, outre la présence de la 5G, le constructeur annonce aussi du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac avec en outre la prise en charge du VoWiFi. On regrettera l’absence de la norme 802.11ax alias Wi-Fi 6.

Présent également du Bluetooth 5.0 et du NFC. En revanche pas d’intégration de la norme QI pour une possibilité pour le smartphone de prendre en charge la charge sans fil via induction.

Pour les adeptes de la photo via smartphone, ils pourront compter sur un triple capteur arrière de 48MP (high-res) + 8MP (grand angle) + 5MP (macro). La caméra avant quant à elle est équipée d’un capteur 16MP.

La charge du téléphone se fera quant à elle via un port USB-C avec une solution Fast Charge qui permettra de recharger complètement le smartphone en seulement une grosse demi-heure.

Prix et disponibilité.

Le TCL 10 5G sera disponible dans les prochaines semaines courant du mois de janvier. Il est proposé actuellement aux États-Unis en partenariat avec Verizon au prix de 399$. Il devrait être proposé à un prix similaire lors de sa sortie.