L’iPhone SE 2022 devrait bénéficier de la 5G en 2022.

L’iPhone SE 2022 sera donc très probablement compatible avec la 5G. Le téléphone à « bas prix » d’Apple sera donc le premier de sa lignée à hériter de la 5G.

Le mois de juillet se termine petit à petit et tout le monde profite encore des vacances. Bon, c’est sûr qu’avec les nouvelles directives imposées par les gouvernements en Europe pour le Covid, les vacances ont tout de même un gout amer pour certains.

Et si le monde tourne quelque peu au rythme des vacances chez nous, le monde de la Tech continue dans ses habitudes. Ainsi, on apprend encore un peu plus d’info sur les nouveautés qui devraient arriver d’ici quelques semaines.

En effet, si en aout Samsung dévoile généralement certains nouveaux produits, la rentrée en septembre est estampillée du Keynote d’Apple.

Cette fois c’est l’iPhone SE 2022 qui est mis en avant.

Alors oui, cette fois on ne vous parle pas du prochain iPhone haut de gamme, l’iPhone 13 mais du petit frère l’iPhone SE. Effectivement, si vous n’êtes pas fan de la marque sachez que depuis plusieurs générations maintenant, Apple a décidé de renforcer son quota de client en proposant un iPhone moins cher et moins performant. Il faut dire que vu le prix de leur iPhone, cela devient pour bon nombre de personnes impayables.

Qui aurait cru il y a 10 ans qu’un téléphone pourrait couter le prix d’un bas salaire. Voir plus cher que le SMIG.

Alors est né l’iPhone SE. Et la nouvelle édition l’iPhone SE 2022 pourrait bien être une « révolution », en effet, tout d’abord parce que le prochain iPhone SE intégrera une puce Qualcomm qui lui fournira un modem 5G. Avec cette intégration, le téléphone « low cost » de la marque deviendra donc le premier de sa catégorie à proposer de la 5G.

Nul doute que ce choix n’est pas fait par hasard par Apple. En effet, depuis quelques années les ventes d’iPhone ne sont plus aussi fortes qu’avant, et généralement les utilisateurs iPhone saute une voire deux générations d’iPhone. L’iPhone 12 et l’arrivée de la 5G ont permis à Apple de booster à nouveau ses ventes de smartphones.

Avec cette version iPhone SE 2022, le géant américain attirera donc très certainement sa clientèle qui ne voulait plus investir trop d’argent dans son smartphone. À noter qu’il faudra également ça pour essayer d’éviter la fuite de ses clients d’iPhone SE vers les constructeurs chinois comme Oppo, Vivo, Xiaomi.

Prix et Disponibilité.

Il faudra encore bien sur attendre les sorties officielles afin de connaitre le prix exact de commercialisation pour ce nouvel iPhone SE 2022. Toutefois, sachant que les versions antérieures ont été commercialisées entre 500€ et 600€, on peut supposer qu’il en sera de même pour ce modèle.