Presque 500 millions d’abonnés 5G en Chine.

Les opérateurs chinois viennent de dévoiler leurs chiffres en matière d’abonnés pour leurs offrent 5G. Des chiffres qui apportent le nombre d’abonnés ayant souscrit à un forfait 5G à pas moins de 495,1 millions.

Alors que chez nous la 5G commence petit à petit à séduire le grand public, la Chine quant à elle a déjà franchi le cap de la 5G sur mobile depuis bien longtemps. Ainsi les offres proposées par les opérateurs ne cessent de se multiplier. Il faut dire aussi que le marché du smartphone 5G est pour le moins très accessible avec des marques comme Oppo, Vivo, Xiaomi qui proposent des smartphones 5G à moins de 300€.

L’occasion pour certains qui le souhaitent ‘aller relire notre article sur le sujet qui faisait état que plus de 70% du parc des mobiles en Chine se compose de téléphone 5G.

À relire : Le smartphone 5G leader du marché en Chine.

42 millions d’abonnés au forfait 5G seulement pour le mois de juin.

Il semblerait que la demande ne cesse de progresser sur le marché chinois. Ainsi, les opérateurs ont atteint un nombre record pour ce mois de juin avec ces 42 millions d’abonnés.

L’opérateur qui fait la meilleure opération pour le coup est China Mobile qui a lui seul a ramassé pas moins de 28,5 millions d’abonnés 5G en juin pour un total de 250,7 millions.

Pour l’opérateur China Unicom les abonnés 5G ont augmenté de 7,2 millions en juin. Ce qui porte le nombre d’abonnés 5G chez l’opérateur à 113,3 millions.

L’opérateur qui a fait les moins bons chiffres est China Telecom qui n’a eu « que » 6,7 millions d’abonnés pour le moins de juin. Cependant, l’opérateur mobile détient tout de même pas moins de 131,1 millions.

La 5G disponible depuis fin octobre 2019 en Chine.

Pour rappel, les premières offres 5G sont arrivées dès le mois d’octobre 2019 soit plus d’un an et demi à ce jour. Alors que chez nous en Europe, la plupart des opérateurs ont démarré leurs offres 5G et leur réseau depuis cette année. Et encore pas dans tous les pays et pas dans toutes les villes.

Après seulement un an et demi, le marché de la 5G en Chine compte pour les trois gros opérateurs plus d’un milliard d’abonnés.