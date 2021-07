iPhone 13 doté du « Wireless Reverse Charging ».

l’iPhone 13 devrait voir le jour début septembre, et les indiscrétions, rumeurs et informations continuent à arriver au compte-goutte. Avec cette fois, une information qui nous intéresse, celle de la charge sans fil.

Dans le monde du smartphone, il y a un critère qui est des plus important, c’est l’autonomie du smartphone. Il est vrai qu’on est loin de l’époque ou avec un Nokia 3210 on tenait toute une semaine sans charger son smartphone.

Alors, oui évidemment, l’usage n’était pas le même, pas d’écran plein de couleur, pas de logiciels gourmands et pas de Wi-Fi. Du coup, l’autonomie et le mode de charge d’un smartphone prend de nos jours toute son importance.

Recharge sans fil pour l’iPhone 13.

Si la technologie de charge a considérablement évolué avec le port USB-C et les transfos de type « super charge », la technologie sans fil a elle aussi évoluée. À tel point qu’elle s’installe de plus en plus sur les smartphones. Au point qu’un téléphone sur 4 dans le monde en est doté.

L’iPhone 13 devrait lui aussi profiter de cette technologie qui consiste à déposer son smartphone sur un « pad de charge » pour que celui-ci se charge. Certes cela n’ira pas aussi vite que de brancher le câble, mais du coup plus besoin de câble.

Wireless Reverse charging pour l’iPhone 13.

De nouvelles rumeurs liées à la taille du dispositif de charge sur le futur iPhone 13 laissent supposer que le futur smartphone d’Apple pourrait d’ailleurs non seulement être charge sans fil (qi) compatible, mais qu’il pourrait en plus recharger tout autre appareil équipé de technologie de charge sans fil qi.

Si cela s’avère être le cas, cela voudrait dire que vous pourriez recharger vos Airpods Pro ou votre iPad via votre iPhone 13. Bon bien sûr, si vous utilisez votre iPhone 13 pour recharger un autre périphérique sans fil cela déchargera votre iPhone, mais bon, c’est le prix à payer.

À noter qu’avec cette intégration, Apple rejoindrait la concurrence sur ce segment. De fait, il y a déjà maintenant plusieurs années que Huawei, Samsung et les autres fabricants de smartphones proposent cette fonctionnalité sur leur smartphone haut de gamme.

Mais bon, cela reste pour le moment encore à l’état de rumeur et de spéculations. En effet, il faudra attendre la sortie officielle du smartphone qui devrait être fait courant du mois de septembre 2021. De fait, c’est à cette période généralement qu’Apple fait son « Keynote » et nous dévoile ses nouveautés notamment son nouvel iPhone.

Prix et Disponibilité.

On devrait donc certainement voir l’iPhone 13 être disponible à l’achat fin septembre-mi-octobre. Pour ce qui est de son prix, nul doute qui sera tout au moins équivalent à celui de l’iPhone 12 voir plus cher. Il faudra donc très certainement compter sur un prix qui avoisinera les 1200€ pour acquérir ce nouveau modèle doté de la technologie de recharge sans fil inversée.