Huawei développerait une caméra 3D pour ses futurs smartphones.

Il semblerait que Huawei ait déposé des brevets concernant une caméra 3D qui pourrait bien être intégrée sur ses prochains smartphones. Peut-être sur le prochain Huawei Mate X ou P60 ?

Alors, bien sûr, l’annonce n’est pas officielle et le constructeur chinois de smartphone n’a rien annoncé à ce propos. Cependant, il a été trouvé sur l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) un brevet accordé à Huawei concernant un système de caméra pour un smartphone. Un système de caméra qui selon le brevet pourrait bien faire penser à une caméra 3D.

Une caméra 3D sur un smartphone ? Pour quoi faire ?

Sur le brevet en question pour lequel Huawei a reçu la certification, on peut découvrir un système de trois capteurs placé dans un cercle un peu aux quatre points cardinaux à savoir en haut à gauche et à droite du cercle. Sur la partie basse du cercle se trouve un flash LED.

Détail surprenant, au centre de ce cercle pourrait se trouver un écran. Un écran qui selon nos confrères de LetsGoDigital pourrait faire office de miroir lors de la prise de photos.

Ces trois capteurs permettraient de prendre des photos 3D d’un visage et d’afficher ainsi des détails précis comme la structure de votre visage et de votre peau. Par ailleurs, le système ne se limiterait pas au simple visage. En effet, le système pourrait également avoir effet sur des animaux.

Mais pour quand et pour quel smartphone ?

Jusqu’à présent, aucun mot sur le sujet par le constructeur chinois. Pour ce qui est de ce brevet, il a été déposé l’année passée, cependant il n’a été validé que cette année. Et pour le moment, on ignore encore si Huawei a déposé ce brevet dans un avenir propre ou non.

Reste à voir donc si d’ici la fin de l’année on aura droit à un smartphone qui sera équipé de ce type de caméra. Pour rappel, Huawei avait frappé un grand coup avec son partenariat avec Leica et son fameux Zoom 50x sur le Huawei P30Pro.

Le constructeur chinois pourrait donc peut-être encore nous surprendre. Enfin, de son côté, le graphiste Parvez Khan, alias Technizo Concept , a créé une série d’images de produits basées sur la documentation du brevet.