O-BOY, une montre connectée par satellite  de sauvetage.

Depuis 2018, l’équipe O-BOY travaille dur pour donner vie au 1er dispositif de sauvetage par satellite portable au poignet. Une montre qui a pour objectif de permettre au sauveteur de vous retrouver en cas de sport extrême.

De nos jours, de plus en plus de personnes pratiquent des sports extrêmes, de la randonnée sauvage ou des treks dans des zones retirées. Des loisirs ou des activités sportives qui peuvent s’avérer parfois dangereux même pour les plus aguerris et les plus préparés.

Et quand le drame arrive, il est souvent difficile de retrouver la personne dans un temps imparti pour sa santé.

O-BOY, la première montre-bracelet de sauvetage au monde.

Au premier abord, lorsque l’on voit cette montre on pourrait croire qu’il s’agit d’une montre pour travailleurs de chantier. Et pour cause, le concepteur, Hadrien Dorchy, un Belge fan de sport extrême l’a voulue robuste et résistante au choc. Ainsi, cette montre est équipée d’un écran Gorilla glass incassable et d’un corps robuste et antichoc.

En outre, la mort est certifiée IP68 et est résistante aux chocs et aux éclaboussures. Elle peut en outre supporter une profondeur dans l’eau d’environ 10 mètres.

O-BOY, connexion Bluetooth et satellite.

De fait, cette montre offre une liaison Bluetooth avec un smartphone qui lui donner accès à différentes fonctions. Autre point intéressant de cette montre c’est sa connexion au réseau satellite. Ainsi, peu importe où vous vous trouvez et sans votre smartphone, il sera toujours possible d’appeler des secours et de vous localiser.

O-BOY enverra son signal même dans les endroits les plus reculés non couverts par un opérateur cellulaire (par exemple au milieu de l’océan, du désert, de la forêt, des montagnes, etc.) et indépendamment de tout opérateur local.

Hadrien explique :

En 2015, je faisais de la planche à voile au large de Sal, dans les îles du Cap-Vert, lorsque mon aileron de planche est tombé. Fait pas si amusant : sans aileron, votre planche est aussi ingérable qu’un rondin flottant et le retour au rivage est pratiquement impossible. Me voilà donc à des kilomètres du bord de mer, luttant inutilement contre le courant pour revenir à la pagaie. Si j’avais eu mon téléphone avec moi, il n’aurait probablement capté aucun signal… Je pensais sincèrement que c’étaient mes derniers instants. Puis, sorti de nulle part, un bateau plein de plongeurs de nuit est passé et m’a sauvé.

Voilà d’où lui est venue l’idée de cette montre. Par ailleurs, l’entreprise propose même différents services payants qui permettront de localiser le porteur de la montre, mais aussi la possibilité d’être signalé aux sauveteurs ou encore d’envoyer à intervalles réguliers votre position.

Prix et Disponibilité.

Une montre qui fait l’objet d’un projet et d’une levée de fonds sur le site Kickstarter et qui est vendue au prix de 265€. À noter qu’il reste 16 jours et que le projet a déjà atteint 50% de son financement. Les premières montres seront livrées dès le mois de juin 2022.