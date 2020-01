Huawei P30 lite, nouvelle édition qui aura droit à Android 10.

Huawei vient de lever le voile sur son dernier smartphone fraichement sorti le Huawei P30 lite 2020. Une version remise au gout du jour du modèle sorti l’année dernière.

C’est désormais devenu une habitude chez le constructeur chinois de proposer des versions allégées de ses hauts de gamme. Des modèles qui ont droit notamment à des versions « renouvelées » d’année en année.

Cette fois c’est au tour du Huawei P30 lite de subirune petite cure de jouvence et de voir une nouvelle édition sortir. UN smartphone qui devrait profiter de la notoriété de son grand frère pour se vendre.

Huawei P30 lite 2020, un APN de 32 MP.

Voilà déjà un an que le Huawei P30 lite est sorti. Il était donc nécessaire pour Huawei de le mettre à jour. Avec cette édition 2020 la marque propose un smartphone doté d’un appareil photo avant de 32MP. Il intègre un mode Super Selfie Night qui vous permet de prendre le parfait selfie de jour comme de nuit. Grâce à l’AI, L’appareil photo comprend huit reconnaissances de scènes lors d’une prise de photo.

Pour les APN à l’arrière on trouve un objectif grand-angle haute définition de 48 Mpx, d’un objectif ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un objectif bokeh de 2 Mpx. Le mode Handheld Super Night de l’appareil photo utilise la stabilisation d’image AI et des expositions plus longues lors de la prise de vue dans l’obscurité.

L’écran est un 6,15 pouces, presque sans bords. La fonction Face Unlocking permettra de déverrouiller son smartphone d’un regard.

Enfin, dernière amélioration du smartphone, sa mémoire. De fait, désormais le Huawei P30 lite 2020 a droit à 6Go mémoire vive et 256Go de capacité de stockage.

La nouvelle édition du Huawei P30 lite est au prix de vente conseillé de 349€.