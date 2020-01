CES 2020 : WiFi Orbi 4G LTE LBR20, Netgear ajoute la 4G à ses Orbi.

Netgear qui est présent sur le salon de Las Vegas en profite pour dévoiler une nouvelle solution Mesh et propose son WiFi Orbi 4G LTE LBR20. Ce nouveau boitier dans la gamme Orbi est non seulement doté de Wi-fi, mais également de 4G.

Netgear fait partie des leaders en matière de solution grand public, mais également en matière de solution réseau sans fil pour les petites entreprises. Voilà désormais, presque 3 ans que la marque a fait découvrir au grand public ses boitiers Orbi.

Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester les Orbi RBK50 ou encore plus récemment les Orbi RBR20.

Cette fois la marque revient avec un produit qui se veut un peu plus hybride. Ce nouveau Orbi 4G LTE WiFi Router (LBR20) reprend le même design que le reste de la gamme. Histoire de rester en harmonie.

Pour ce qui est des normes Wi-Fi, il intègre les normes 802.11 a/b/g/n/ac. Le LBR20 intègre trois bandes, deux en 5GHz et une en 2.4GHz. Le tout pour proposer une vitesse cumulée de 2.1 Gbps (866 + 866 + 400 Mbps).

Pour ce qui est des autres paramètres, on retrouve des fonctions similaires aux autres produits de la marque. Par exemple, parmi les fonctions on trouve NETGEAR Armor™, la fonction Guest Wi-Fi, Amazon Alexa, Google© Assistant.

La 4G en plus du MESH WiFi.

Mais la particularité de ce nouveau venu c’est le fait qu’il est possible de lui intégrer une carte SIM et de fournir une connexion via la 4G. De la sorte, en cas de coupure de ligne fixe, il sera possible de basculer vers la 4G pour conserver une connexion internet.

Compatible avec du LTE Cat 18, Netgear annonce un débit pouvant atteindre 1.2 Gbps.