Bon plan : Pack XIAOMI Redmi 12+Buds4 Lite+Coque+VT pour seulement 159,99€

Le Pack XIAOMI Redmi 12 accompagné des Buds4 Lite, d’une coque et d’un verre trempé est désormais disponible chez Boulanger au prix attractif de 159,99€.

Boulanger, enseigne française spécialisée dans la distribution de produits électroménagers et multimédias, propose ce pack complet pour les consommateurs à la recherche d’un smartphone performant et de ses accessoires essentiels.

Un écran immersif pour une expérience visuelle enrichie

Le XIAOMI Redmi 12 est doté d’un écran FHD+ de 6,79 pouces, offrant une résolution de 2460×1080 pixels. Avec un taux de rafraîchissement de 90Hz AdaptiveSync, il assure une fluidité d’affichage optimale. La luminosité maximale de 550 nits et le contraste de 1500:1 garantissent une lecture confortable, même en plein soleil. De plus, la certification SGS pour la faible lumière bleue et le Mode lecture 3.0 préservent le confort visuel lors d’usages prolongés.

Performances solides et stockage extensible

Équipé du processeur Snapdragon 4 Gen 2 gravé en 4nm, le Redmi 12 offre une performance fluide avec un CPU octa-core atteignant jusqu’à 2,2GHz. La mémoire interne de 128 Go, extensible jusqu’à 1 To via microSD, permet de stocker une grande quantité de données. La mémoire RAM de 4 Go assure une gestion efficace des applications et des tâches multitâches.

Photographie et autonomie

Le smartphone dispose d’une double caméra arrière de 50MP assistée par l’IA, permettant de capturer des images détaillées, même en conditions de faible luminosité. La batterie de 5000mAh garantit une autonomie prolongée, et la charge rapide filaire de 18W permet de recharger rapidement l’appareil. Le lecteur d’empreinte digitale latéral assure une sécurité accrue et un déverrouillage aisé.

Accessoires inclus pour une protection optimale

Ce pack comprend également les écouteurs Buds4 Lite, offrant une expérience audio sans fil, une coque de protection et un verre trempé pour protéger l’écran du smartphone. Ces accessoires assurent une utilisation complète et sécurisée de l’appareil dès son acquisition.

Récapitulatif technique