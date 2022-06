Galaxy Z Fold 4, nouvelles rumeurs sur le futur pliable de Samsung.

De nouvelles rumeurs sur le futur Galaxy Z Fold 4 ont fait leur apparition sur la toile. Des rumeurs qui laissent supposer que son appareil photo serait le même que celui du Galaxy S22.

Ça y est, alors que le Galaxy Z Fold 3 est sorti depuis un peu plus de 8 mois maintenant, les premières rumeurs concernant son successeur sont déjà arrivées sur Internet alors que Samsung ne devrait pas présenter son smartphone avant quelques mois.

Galaxy Z Fold 4, ce qu’on croit déjà savoir !

Alors, bien sûr, toutes les informations fournies dans cet article sont à prendre au conditionnel concernant le Galaxy Z Fold 4. En effet, Samsung n’ayant encore rien communiqué dessus, les informations que nous vous donnons sont celles qui « auraient fuitées » et que certains proches de la marque auraient recueillies.

Ainsi, il semblerait avant tout que le nouveau Galaxy Z Fold 4 possèdera une charnière comme son prédécesseur, mais celle-ci serait plus fine et plus discrète. Du coup, il se pourrait que le téléphone soit moins épais ! Une bonne nouvelle pour notre poche.

Autres informations, celle de l’appareil photo du Galaxy Z Fold 4. Selon un tweet de Ice Universe, un compte twitter qui par le passé avait déjà fourni quelques informations sur les précédents modèles, le futur téléphone pliable du constructeur coréen devrait bénéficier du même capteur que celui présent sur le Galaxy S22.Cette informations est basée sur les caractéristiques du capteur photo qui serait un triple capteur avec un capteur 50MP, un second capteur ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif 10MP avec un zoom 3x.

Et quoi d’autres pour ce futur téléphone ?

Pour ce qui est des autres informations, on peut se baser sur les dernières technologies et les derniers modèles de la marque. Ainsi, le processeur devrait être un Snapdragon 8 Plus Gen 1 de Qualcomm, on peut supposer également que le téléphone mobile aura droit à 6 Go de mémoire RAM et très certainement 128 Go ou 256 Go de stockage.

L’écran quant à lui pourrait bien être un écran intérieur de 7,6 pouces et un écran externe de 6,2 pouces. Le téléphone sera forcément compatible 5G et devrait aussi embarquer les dernières normes Wi-Fi 6 et du Bluetooth. Le NFC sera sans doute présent également.

Prix et Disponibilité.

Il faudra cependant attendre encore quelques mois, sans doute fin juillet pour en savoir plus sur ce Galaxy Z Fold 4. En effet, c’est souvent durant cette période que la marque dévoile ses nouveautés. En outre, les plus intéressés peuvent déjà commencer à mettre leurs économies de coté. En effet, on vous rappelle que le Samsung Galaxy Z Fold 3 était commercialisé aux alentours des 1500€-1900€. On peut donc supposer qu’il en sera de même pour son successeur.

Des nouveaux téléphones qui pourraient être accessible au grand public lors du salon IFA de Berlin en septembre.