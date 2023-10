Nouvelle Gamme Samsung Galaxy Tab A9 : Divertissement et Productivité pour Tous !

Avec cette nouvelle Gamme Samsung Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+, le constructeur coréen étoffe sa gamme de tablette fraichement mise à jour il y a quelques mois avec notamment sa Samsung Galaxy Tab S9, une tablette énorme que nous vous présenterons d’ici quelques jours.

Samsung est un acteur majeur incontournable dans le segment du smartphone, mais aussi dans le segment des tablettes haut de gamme. Le constructeur coréen détient d’ailleurs une grande partie du marché avec son concurrent direct Apple et ses iPad. Avec ces deux nouvelles tablettes, la marque entend bien faire de l’ombre encore un peu plus à Apple.

Samsung Galaxy Tab A9 et Samsung Galaxy Tab A9+, Une Expérience Visuelle Incomparable ?

Avec ces deux nouveaux modèles, Samsung propose des tablettes dotées d’écrans époustouflants. Avec des tailles de 8,7 pouces et 11 pouces respectivement, elles proposent les plus grands écrans de la série Galaxy A à ce jour. Avec notamment un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Au cœur des tablettes Samsung Galaxy Tab A9 et Samsung Galaxy Tab A9+, on retrouve un processeur Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G Octo-core accompagné de 4 ou 8 Go de mémoire vive accompagnés de 64 Go ou 128 Go de stockage.

Des tablettes nomades à souhait.

Effectivement, ces nouvelles venues embarquent à la fois du Wi-Fi, mais sont aussi disponibles en version LTE et 5G. Bref que vous soyez ayez à la maison, à l’hôtel ou se trouve un Hotspot WiFi, ou dépourvu de connexion Wi-Fi avec un bon réseau mobile, il vous sera possible de rester connecté.

On notera au passage la compatibilité avec le système Samsung DEX qui permettra d’associer la tablette à un écran, un clavier et une souris pour la transformer en « ordinateur ». La fenêtre multi-active permet même de diviser l’écran en jusqu’à trois parties, vous permettant d’accomplir plus de tâches simultanément. Les utilisateurs peuvent également enregistrer l’écran avec Screen Recorder.

Samsung met également en avant ses fonctions comme Samsung Knox, la plateforme primée de sécurité de Samsung. Enfin, avec Private Share, vos fichiers sont cryptés avant d’être partagés, vous donnant un contrôle total sur les droits d’accès et les dates d’expiration. Secure Wi-Fi garantit une navigation privée et sécurisée, même sur des réseaux partagés.

Prix et Disponibilité.

La série Galaxy Tab A9 sera disponible fin décembre, d’abord sur certains marchés. La série est disponible en trois couleurs : Graphite, Silver et Navy. La Tab A9 avec WiFi est disponible à partir de 179 € et la Tab A9 avec LTE à partir de 219 €. La Tab A9+ avec WiFi est disponible à partir de 249 € et la Tab A9+ 5G à partir de 299 €.