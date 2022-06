StudioCaddy, la solution de Kensington pour charger vos appareils Apple.

Kensington propose avec son StudioCaddy, une solution de charge sans fil pour tous les appareils Apple qui a pour objectif de faire disparaitre tous vos câbles du bureau.

De nos jours, si la technologie est omniprésente dans notre quotidien, il faut le reconnaitre, elle a tendance à prendre de la place et donner un côté « désordre » dans notre intérieur. Et ce notamment à cause des câbles qui traine un peu partout pour recharger nos tablettes, smartphones… Kensington qui propose une large gamme d’accessoires high-tech propose une nouvelle solution de charge qui fait disparaitre tous les câbles.

StudioCaddy, la technologie qi utilisée à l’extrême.

Ce nouveau support est en mesure d’accueillir MacBook Pro, MacBook Air, iPad et iPad Pro. Il est doté d’une zone antidérapante qui permet de placer l’iPad en mode portrait ou paysage. Le support se présente en deux parties. De fait, en plus de cette partie support, le StudioCaddy est équipé d’une seconde partie aimantée détachable qui fait office de station de charge Qi.

Une station de charge sur laquelle il vous sera possible de venir déposer votre iPhone en mode-cadre et un second iPhone à plat à côté. Le support pourra aussi accueillir une paire d’Airpods. Kensington a également eu la bonne idée d’intégrer des ports USB-A et USB-C.

Le tout est en aluminium pour donner un style chic et épuré. Seuls deux LED discrets sont présents sur le devant de l’appareil. Celles-ci donneront l’état de charge en fonction de leur couleur.

Le tout pour une taille de 206.2mm de large sur 151.8mm de profondeur pour 136.2mm de haut. Le poids total de l’appareil est de 1.5KG.

Enfin, dernier détail intéressant, si Kensington propose ce support pour les produits Apple, il devrait aussi être compatible avec d’autres produits aux dimensions similaires et aux autres appareils, smartphones… intégrant la technologie de charge par induction qi. Ainsi, dans les informations techniques Kensington souligne la compatibilité avec les téléphones Samsung S8, Samsung S10, Samsung S20, Samsung Note 10, Samsung Note 20, Xiao Mi 10, Huawei P40.

Prix et Disponibilité.

Le StudioCaddy de Kensington est d’ores et déjà disponible au prix de 119€.