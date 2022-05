WaterH Smart Bottle, la bouteille d’eau connectée qui vous coache.

Avec sa bouteille/gourde connectée WaterH Smart Bottle, la jeune entreprise canadienne WaterH du même nom propose une gourde qui ressemble fort à une gourde de la marque de présentation à domicile, mais tout en apportant un côté high-tech.

On ne cesse de nous le dire, il faut boire beaucoup d’eau tous les jours. On nous annonce en général entre 1L et 2L d’eau par jour. Mais pour certains, ce n’est pas si facile que ça d’y arriver. Certains spécialistes préconisent des techniques comme prendre des bouteilles de 1L plutôt que 1,5L ou 2L. Boire plusieurs gorgées en une fois et pas un simple filet d’eau… Et si le high-tech vous filait un coup de main.

WaterH Smart Bottle, votre gourde qui fait coach boisson.

Si extérieurement parlant cette bouteille ressemble à n’importe quelle autre gourde, c’est loin d’être le cas. Alors, certes, elle est faite dans un plastique rigide certifié « Medical Grade Stainless Steel », elle est équipée d’un bouchon avec un système d’ouverture rapide comme pour les sportifs ou encore elle a un design qui lui donne un grip qui vous évitera qu’elle ne vous glisse entre les mains.

Mais elle est aussi un concentré de technologie. De fait, la surface du bas est une batterie qui permettra via un chargeur à induction de recharger la bouteille. Recharger la bouteille en électricité pour alimenter les différents capteurs qu’elle possède comme son capteur de quantité d’eau, son capteur qualité de l’eau ou son bandeau LED à 360°.

Une application pour gérer votre hydratation.

Effectivement, cette bouteille est associée à une app que propose la marque et qui est téléchargeable gratuitement pour votre smarpthone. C’est cette application qui va communiquer en permanence avec la bouteille et recueillir les différentes informations. Ainsi, l’application sera à m^me notamment de vous fournir des informations et des alertes si jamais vous ne buvez pas assez par exemple.

Le tout se fait de manière automatique et donc vous n’aurez pas besoin de vous souciez si vous avez bu assez ou non ou encore si la bouteille est vide et qu’il faut la remplir. La bouteille propose un contenu de 530ml, une taille de 234mm pour un diamètre de 76mm et un poids à vide de 360 grammes.

Prix et Disponibilité.

La WaterH Smart Bottle sera livrée pour le mois d’octobre 2022 et est actuellement disponible sur le site Kickstarter au prix de 59$.