Mise à jour de sécurité de septembre 2023 pour Galaxy Z Fold 3 et Z Fold 4 en Europe.

Depuis environ une semaine, Samsung déploie avec célérité la mise à jour de sécurité de septembre 2023. Les modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Fold 4, étant les derniers smartphones et notamment les premiers téléphones pliables à recevoir cette mise à jour, illustrent l’engagement de Samsung en matière de sécurité. Cette mise à jour est actuellement accessible aux utilisateurs européens.

Détails techniques de la mise à jour.

La toute dernière mise à jour logicielle pour le Galaxy Z Fold 3 est livrée avec la version firmware F926BXXS5FWH9. Par ailleurs, le Galaxy Z Fold 4 reçoit cette mise à jour avec la version firmware F936BXXS4DWHA. Il est essentiel de noter que ces mises à jour se concentrent uniquement sur le correctif de sécurité de septembre 2023. Un correctif souvent fournit également par Google pour ses smartphones Androïd. Cette nouvelle mise à jour a pour fonction de corriger plus de 60 failles de sécurité. De quoi rassurer quelque peu les utilisateurs.

Comment procéder à la mise à jour ?

Alors, si vous êtes en possession d’un Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Fold 4, le principe reste simple à toutes les mises à jour de smartphone qui sont poussées par le fabricant. Pour ce faire, rendez-vous dans les « Paramètres » de votre smartphone et ensuite chercher la fonction « Mise à jour logicielle ». A ce niveau, après une vérification du système, vous verrez de suite si le téléphone vous propose une mise à jour ou non. Si c’est le cas, il ne vous restera plus qu’à télécharger et installer la mise à jour.

Attention : Comme toujours, il vous faudra respecter ou vous assurez de quelques consignes de base. Tout d’abord, il sera préférable de télécharger la mise à jour depuis une connexion Wi-Fi à la maison plutôt que depuis la 4G/5G. Cela vous évitera de consommer du volume de données sur votre abonnement.

Deuxième point, vérifié que votre smartphone ait suffisamment de batteries lors du téléchargement et de l’installation. Certes, cela ne prendra pas des heures, mais tout de même veille à être vigilant, on conseille d’ailleurs bien souvent de s’assurer que le téléphone à au minimum 40% de batterie.

Prix et Disponibilité.

Bien évidemment, cette mise à jour est comme toujours totalement gratuite pour tous les clients et possesseurs d’un Galaxy Z Fold 3 ou un Galaxy Z Fold 4.