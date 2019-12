Le Samsung Galaxy XCover Pro a été vu sur la Wi-Fi Alliance.

Si vous vous demandiez si un Samsung Galaxy XCover Pro pouvait voir le jour et bien la réponse est oui. En effet, la certification concernant ce modèle vient de pointer le bout de son nez sur le site de la Wi-Fi Alliance.

Alors lorsqu’on parle de Samsung et de smartphone, on pense de suite au Samsung Galaxy S10, S10+…on pare aussi des Galaxy Axx. Cependant, la gamme de smartphones du constructeur coréen ne s’arrête pas à ceux-là.

Samsung Galaxy XCover Pro alias « SM-G715F ».

Eh oui, la gamme Samsung Galaxy XCover a aussi ses adeptes. Il faut dire que les modèles se situent dans l’entrée de milieu de gamme. En effet, si le Samsung Galaxy XCover 4 plafonne aux alentours des 300€, le modèle Samsung Galaxy XCover 4s lui est plus aux alentours des 200€.

Alors, le Samsung Galaxy XCover Pro avait été dévoilé lors de test de performance sur Geekbench. Cette fois, c’est sa certification Wi-Fi qui le trahit. Ainsi, on apprend via la certification Wi-Fi Alliance que ce nouveau venu aura droit à une puce Wi-Fi double bande.

Qu’il supporte le Wi-Fi 2.4GHz et 5GHz et qu’il sera doté d’Android 10. Pour ce qui est des autres spécificités, il faut se tourner vers Geekbench qui annonce un processeur SoC Exynos 9611 de 1,74 GHz qui pourra en outre s’appuyer sur 4 Go de RAM.

Pour le reste, aucune information concernant soit sa date de sortie, soit son prix. Il faudra donc encore être patient pour en savoir davantage sur ce smartphone.