Samsung Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 : Samsung place le bien-être au cœur de sa nouvelle génération de montres connectées

Samsung renouvelle sa gamme de montres connectées avec les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9. Les deux modèles inaugurent une nouvelle approche du suivi du bien-être, en s’appuyant sur des analyses enrichies par l’intelligence artificielle, un matériel plus performant et un confort pensé pour un port permanent. L’objectif est simple : transformer les données collectées au quotidien en recommandations personnalisées et concrètes pour accompagner les utilisateurs dans leurs habitudes de vie.

Avec cette nouvelle génération, Samsung poursuit le développement de son écosystème autour du bien-être connecté. Le constructeur met l’accent sur un suivi continu 24 h/24 et 7 j/7, tout en faisant évoluer ses montres avec une batterie plus endurante, un écran plus lumineux et une nouvelle plateforme matérielle destinée à améliorer les performances et la précision des mesures.

Galaxy Watch Ultra2 : une montre pensée pour les activités les plus exigeantes

La Galaxy Watch Ultra2 est le modèle le plus avancé de la gamme Samsung Galaxy Watch. Elle s’adresse aux utilisateurs qui pratiquent des activités de plein air ou recherchent une montre capable d’accompagner des usages intensifs.

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Samsung met notamment en avant de nouveaux outils dédiés aux sports outdoor. La fonction Trail Run suit avec précision le dénivelé, la progression en montée et l’impact du terrain afin d’aider les utilisateurs à mieux gérer leur effort. La montre propose également Nutrition Alert, une nouvelle fonctionnalité qui complète le suivi de la perte hydrique en indiquant quand s’hydrater et quelle quantité de liquide consommer pendant une activité sportive.

Une montre adaptée à la plongée et aux environnements difficiles

La Galaxy Watch Ultra2 ne se limite pas aux activités terrestres. Samsung annonce une compatibilité avec la plongée professionnelle grâce aux certifications IP69K, 10 ATM et EN13319.

Lorsqu’un utilisateur entre dans l’eau, la montre peut suivre automatiquement plusieurs informations comme la profondeur, la durée de l’immersion ou encore la température de l’eau. Plus tard dans l’année, une application développée avec Mares viendra ajouter des fonctions avancées dédiées à la plongée, notamment le suivi de la vitesse de remontée et de descente ainsi que les limites de sécurité.

Une plateforme matérielle entièrement revue

Pour accompagner ces nouvelles fonctionnalités, Samsung fait évoluer la partie matérielle de ses montres.

La Galaxy Watch Ultra2 embarque une batterie de 800 mAh, soit une capacité supérieure de 35 % par rapport au précédent modèle Ultra. Elle adopte également la plateforme Snapdragon Wear Elite, destinée à améliorer la puissance, la vitesse d’exécution et la précision du GPS.

L’écran franchit également un nouveau cap avec une luminosité maximale annoncée à 5 000 nits, permettant une meilleure lisibilité en extérieur. Malgré une batterie plus importante, Samsung indique avoir réduit l’épaisseur de la montre de 12 % grâce à une nouvelle organisation interne des composants. Des bracelets plus légers et plus souples viennent compléter ces évolutions afin de favoriser un port permanent.

Galaxy Watch9 : un compagnon pensé pour le quotidien

Avec la Galaxy Watch9, Samsung s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent suivre leur activité physique, leur sommeil et leurs habitudes de vie au quotidien.

Le constructeur met en avant un boîtier en aluminium plus léger, une silhouette retravaillée pour mieux épouser le poignet ainsi qu’une nouvelle gamme de bracelets interchangeables conçus pour être portés toute la journée, y compris pendant le sommeil.

Sous le boîtier, la Galaxy Watch9 adopte également la plateforme Snapdragon Wear Elite, accompagnée d’une batterie de 390 mAh sur le modèle 40 mm. Son écran Super AMOLED atteint une luminosité maximale de 3 000 nits, améliorant la lisibilité quelles que soient les conditions d’éclairage.

L’intelligence artificielle au service du bien-être

Les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 reposent sur les nouvelles fonctionnalités de Samsung Health alimentées par l’intelligence artificielle.

Grâce au capteur Samsung BioActive, les montres recueillent en continu différentes données biométriques afin de proposer des recommandations adaptées à chaque utilisateur.

Samsung introduit plusieurs nouvelles fonctions :

Sleep Apnea , pour analyser plus finement les perturbations respiratoires pendant le sommeil (selon disponibilité).

, pour analyser plus finement les perturbations respiratoires pendant le sommeil (selon disponibilité). Vitals , qui surveille différents paramètres de bien-être durant la nuit.

, qui surveille différents paramètres de bien-être durant la nuit. Heart Health Score , qui fournit une évaluation simplifiée de la santé cardiovasculaire accompagnée de recommandations.

, qui fournit une évaluation simplifiée de la santé cardiovasculaire accompagnée de recommandations. Daily Cardio Load , destiné à adapter les séances d’entraînement en fonction de la récupération.

, destiné à adapter les séances d’entraînement en fonction de la récupération. Fitness Index , qui offre une vision globale de la condition physique.

, qui offre une vision globale de la condition physique. Hearing, qui alerte l’utilisateur en cas d’exposition prolongée à des niveaux sonores élevés.

Des bracelets adaptés à différents usages

Samsung accompagne cette nouvelle génération d’une collection de bracelets pensée pour différents profils d’utilisateurs.

Pour la Galaxy Watch Ultra2, trois modèles sont proposés :

Marine , destiné aux activités prolongées et aux environnements exigeants.

, destiné aux activités prolongées et aux environnements exigeants. PeakForm , qui associe un matériau hybride à une finition plus soignée.

, qui associe un matériau hybride à une finition plus soignée. Trail, conçu pour privilégier la respirabilité lors des activités de plein air.

La Galaxy Watch9 bénéficie également de nouveaux bracelets :

Sport , pensé pour un usage polyvalent.

, pensé pour un usage polyvalent. Misty Band , en silicone souple avec des coloris bicolores.

, en silicone souple avec des coloris bicolores. Fabric, léger et respirant pour un port quotidien.

Disponibilité et prix

La Galaxy Watch Ultra2 sera proposée en 47 mm avec les coloris Titanium Silver et Titanium Gray.

La Galaxy Watch9 sera disponible en 40 mm et 44 mm, avec plusieurs coloris selon les versions.

Les précommandes débutent le 22 juillet 2026 à 15 h (CEST), tandis que la commercialisation est prévue à partir du 7 août 2026.

Les prix conseillés sont les suivants :

Galaxy Watch Ultra2 : 749 €

Galaxy Watch9 40 mm Bluetooth : 409 €

Galaxy Watch9 40 mm LTE : 459 €

Galaxy Watch9 44 mm Bluetooth : 439 €

Galaxy Watch9 44 mm LTE : 489 €

Ce qu’il faut retenir

Les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 marquent une nouvelle étape dans la stratégie de Samsung autour du bien-être connecté.

La Galaxy Watch Ultra2 mise sur une autonomie renforcée, une meilleure robustesse et des fonctions dédiées aux activités de plein air et à la plongée.

La Galaxy Watch9 privilégie le confort au quotidien, avec un design retravaillé et un suivi continu du bien-être.

Les deux modèles s’appuient sur une nouvelle plateforme matérielle et sur des fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle pour proposer des recommandations personnalisées.

Positionnement sur le marché

Avec les Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9, Samsung enrichit sa gamme de montres connectées en proposant deux approches complémentaires.

La Galaxy Watch Ultra2 s’adresse aux utilisateurs recherchant une montre adaptée aux activités sportives exigeantes et aux environnements difficiles.

La Galaxy Watch9 vise un usage quotidien, avec un accent mis sur le confort, le suivi du sommeil, de l’activité physique et des indicateurs de bien-être.

FAQ : Samsung Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9

Quelle est la principale nouveauté des Galaxy Watch Ultra2 et Watch9 ?

Samsung met en avant un suivi du bien-être enrichi par l’intelligence artificielle, une nouvelle plateforme Snapdragon Wear Elite ainsi qu’un confort optimisé pour un port permanent.

Quelle batterie équipe la Galaxy Watch Ultra2 ?

La Galaxy Watch Ultra2 dispose d’une batterie de 800 mAh, soit une capacité supérieure de 35 % à celle de la précédente Galaxy Watch Ultra.

Quelles nouvelles fonctions Samsung Health sont disponibles ?

Les nouvelles montres intègrent notamment Vitals, Heart Health Score, Daily Cardio Load, Fitness Index, Sleep Apnea et Hearing.

Quand seront commercialisées les nouvelles Galaxy Watch ?

Les précommandes ouvrent le 22 juillet 2026, pour une disponibilité à partir du 7 août 2026.

Récapitulatif technique

Processeur : Snapdragon Wear Elite

Snapdragon Wear Elite Système : Wear OS 7 Powered by Samsung

Wear OS 7 Powered by Samsung Interface : One UI 9 Watch

One UI 9 Watch Batterie Ultra2 : 800 mAh

800 mAh Batterie Watch9 : 445 mAh (44 mm) / 390 mAh (40 mm)

445 mAh (44 mm) / 390 mAh (40 mm) Écran Ultra2 : Super AMOLED jusqu’à 5 000 nits

Super AMOLED jusqu’à 5 000 nits Écran Watch9 : Super AMOLED jusqu’à 3 000 nits

Super AMOLED jusqu’à 3 000 nits Stockage : 64 Go (Ultra2) / 32 Go (Watch9)

64 Go (Ultra2) / 32 Go (Watch9) Connectivité : LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, GPS double fréquence

LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, GPS double fréquence Résistance Ultra2 : 10 ATM, IP69K, MIL-STD-810H, EN13319

En résumé

Les Samsung Galaxy Watch Ultra2 et Galaxy Watch9 misent sur un suivi du bien-être plus complet grâce à l’intelligence artificielle, une plateforme matérielle renouvelée et un confort pensé pour un port continu. Avec une autonomie renforcée, des écrans plus lumineux et de nouvelles fonctions Samsung Health, cette génération ambitionne d’accompagner les utilisateurs dans leur quotidien comme dans leurs activités sportives.

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