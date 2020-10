Garmin dévoile aujourd’hui l’Instinct® Esports Edition.

Garmin grand spécialiste dans le monde du sport connecté et des montres connectées nous dévoile un nouveau modèle de montre baptisé Garmin Instinct® Esports Edition. Il s’agit d’une montre GPS robuste et connectée dédiée aux passionnés de l’esport – professionnels comme amateurs.

Garmin ne cesse de monter en gamme et de devenir un poids lourd de l’industrie des « wearable » dédiés à la santé et le sport. De fait, tous les professionnels confirmés ou geeks passionnés vous diront qu’avoir une montre connectée Garmin c’est être sûr de ne pas avoir fait un mauvais choix.

Garmin Instinct® Esports Edition, la montre pour l’esport.

L’Instinct Esports Edition s’appuie sur les technologies santé et sport de Garmin. Elle reprend tout le savoir-faire de la marque et ajoute une nouvelle fonction. Cette fonction spécifique est une fonction dédiée à l’analyse de la fréquence cardiaque et du niveau de stress pendant le jeu.

Mais Garmin pousse les limites de cette montre encore plus loin avec son outil pour PC STR3AMUP!™.

« Le nouvel outil PC d’intégration dans le stream STR3AMUP!™ de Garmin permet également aux utilisateurs de l’Instinct, d’offrir à leur public une nouvelle expérience esport en diffusant en direct dans le flux des données biométriques ».

Bref une manière sympa de voir en temps réel le taux d’adrénaline du joueur selon certaines situations.

Les gamers pourront profiter pleinement de leur temps de jeu avec une autonomie de plus de 3 jours en mode esports.

Garmin Instinct® Esports Edition, une montre de gamers.

Pour ce qui est de la montre, elle reprend les codes du monde de gaming. À savoir, un boitier ultraléger, un affichage à contraste élevé et un design spécifique aux couleurs noir et rouge lave. On notera au passage qu’elle répond aux normes de résistance militaires américaines (MIL-STD 810).

Pour ce qui est de l’autonomie, Garmin annonce jusqu’à 80 heures en mode esports et 14 jours en mode smartwatch.

Pour le reste, on retrouve des fonctionnalités comme le fait de recevoir des notifications intelligentes (mail, SMS, alertes…) directement sr la montre.

Bref, vous l’aurez compris, une montre connectée ultra complète comme sait en faire Garmin avec en prime une orientation esports et gaming.

Prix et disponibilité.

L’Instinct Esports Edition, dernière innovation de Garmin, est disponible dès à présent au prix public conseillé de 299,99€.