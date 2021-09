imoo Watch Phone Z1 : une montre connectée pour enfant.

Avec cette nouvelle imoo Watch Phone Z1, la marque imoo propose un nouveau modèle de montre connectée dédiée avant tout aux enfants. Une montre qui vous permettra de suivre votre enfant ou qu’il soit, de l’appeler ou lui de vous appeler.

Sur le marché des montres connectées, il y a plusieurs types de produits. Tout d’abord les montres connectées dites de plaisir qui proposent certaines fonctionnalités de santé. On pense notamment à des montres connectées comme l’Apple Watch, la Samsung Watch, la Huawei Watch. Dans une autre catégorie, on retrouve des montres connectées destinées aux sportifs et aux randonneurs comme les montres connectées de Garmin.

On en parle peu, mais il existe un troisième marché pour les montres connectées, celui destiné aux enfants. C’est dans ce secteur que la marque imoo s’est installée avec ses montres.

Imoo Watch Phone Z1, pour rester en contact avec vos enfants.

Cette nouvelle montre connectée est en effet une montre destinée à nos enfants. Elle est équipée d’une caméra et d’un système de téléphonie qui permet aux parents d’appeler leur enfant et inversement directement depuis la montre sans téléphone mobile.

En outre, il est également possible de passer un appel vers la montre depuis l’application imoo à installer sur un smartphone. Pour ce faire, il suffira de lui insérer une carte SIM. Notons au passage que la montre est également dotée d’une puce Wi-Fi qui permettra d’être connecté à n’importe quel Wi-Fi. Par ailleurs, le Bluetooth est également présent.

Une fonction GPS de proximité.

La montre est également dotée d’une fonction GPS qui permet de configurer des alertes. Ainsi, il est non seulement possible de savoir où se trouve l’enfant en temps réel, mais aussi définir une alerte en cas de « dépassement de zone » par votre enfant.

Pour ce qui est de l’écran de la montre, on trouve ici un écran au format rectangulaire d’une taille de 1.3 pouce. Écran bien évidemment tactile. Enfin, la montre est équipée de fonctions liées au sport et à la santé pour votre enfant comme un podomètre qui l’informera du nombre de pas effectué par jour.

La montre qui est IPX8 propose également un mode que la marque appelle « Class mode ». Ce mode permet de mettre la montre en une sorte de « veille » pour ne pas être distrait lorsqu’il se trouve en classe à l’école.

Prix et Disponibilité.

La montre imoo Watch Phone Z1 est disponible en rose ou en vert et est commercialisée au prix de 119€.