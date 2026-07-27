Reolink Video Doorbell 2nd Gen : une sonnette connectée avec jusqu’à 10 mois d’autonomie et une IA locale sans abonnement

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen marque l’arrivée d’une nouvelle génération de sonnettes vidéo connectées axées sur l’autonomie et la confidentialité. Le constructeur mise sur une batterie annoncée jusqu’à deux fois plus endurante que celle de la première génération, une intelligence artificielle embarquée et un stockage local sans abonnement. Avec un tarif de 139,99 €, cette nouveauté entend répondre aux besoins des particuliers souhaitant renforcer la sécurité de leur entrée.

Reolink poursuit le développement de sa gamme dédiée à la sécurité résidentielle. Le fabricant enrichit progressivement son catalogue avec des caméras connectées, des hubs et des solutions de surveillance fonctionnant sans frais mensuels. La Reolink Video Doorbell 2nd Gen s’inscrit dans cette stratégie en mettant l’accent sur une installation flexible, une consommation énergétique réduite et des fonctions de détection directement intégrées à l’appareil.

Une autonomie renforcée grâce au Wi-Fi basse consommation

L’une des principales évolutions de la Reolink Video Doorbell 2nd Gen concerne son autonomie. L’appareil exploite la solution Wi-Fi micro-consommation Qualcomm QCC730, conçue pour réduire la consommation énergétique tout en conservant des performances élevées.

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Selon Reolink, cette architecture permet d’offrir jusqu’à 10 mois d’autonomie avec une seule charge, sur la base d’environ cinq minutes d’enregistrement quotidien. Cela représente une amélioration pouvant atteindre 50 % par rapport aux sonnettes Wi-Fi traditionnelles et jusqu’au double de la première génération du produit.

Cette autonomie peut également être prolongée grâce à un raccordement sur une alimentation de sonnette compatible de 8 à 24 VAC afin de maintenir automatiquement la batterie chargée.

Une image 4 MP au format carré pour mieux voir les visiteurs

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen adopte un capteur de 4 mégapixels capable d’enregistrer en 2048 × 2048 pixels au format 1:1.

Ce choix permet de capturer l’ensemble de la scène devant la porte, du visage des visiteurs jusqu’aux colis déposés au sol. Le champ de vision atteint 150° à l’horizontale, 150° à la verticale et 180° en diagonale, offrant une couverture particulièrement large.

La présence du HDR améliore également la restitution des images lorsque l’entrée est fortement éclairée ou au contraire plongée dans l’ombre.

Une intelligence artificielle locale sans abonnement

Reolink mise également sur l’intelligence artificielle embarquée afin de limiter les traitements dans le cloud.

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen est capable de reconnaître directement les personnes, les véhicules, les animaux ainsi que les colis. Les notifications sont ainsi plus pertinentes sans nécessiter d’abonnement payant.

Cette approche présente également un avantage en matière de confidentialité puisque les analyses sont réalisées directement sur l’appareil.

Deux modes d’alimentation selon les besoins

La nouvelle sonnette vidéo propose deux modes de fonctionnement distincts.

Le premier privilégie une installation entièrement sans fil alimentée par batterie. Cette solution facilite l’installation, notamment dans les logements où aucun câblage spécifique n’est disponible.

Le second mode s’adresse aux utilisateurs souhaitant une alimentation permanente. Avec une alimentation compatible de 16 à 24 VAC, la sonnette peut fonctionner en continu et activer des fonctions avancées comme l’enregistrement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que le pré-enregistrement avant un événement.

Cette flexibilité permet d’adapter l’installation aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires.

Des fonctions orientées confidentialité et maison connectée

Au-delà de la vidéosurveillance, la Reolink Video Doorbell 2nd Gen introduit plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer la confidentialité.

Le système dispose notamment d’une alerte anti-sabotage ainsi que d’un masquage de la voix lors des conversations via l’audio bidirectionnel.

La sonnette est également compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT ainsi que Home Assistant, lorsqu’elle est utilisée avec un hub Reolink compatible. Les utilisateurs peuvent aussi recevoir les notifications à l’intérieur du logement grâce aux carillons Reolink Chime 2.1 et Chime Plus.

Stockage local et absence de frais mensuels

Contrairement à de nombreuses sonnettes connectées concurrentes, la Reolink Video Doorbell 2nd Gen ne nécessite aucun abonnement pour accéder aux principales fonctionnalités.

Les vidéos peuvent être enregistrées directement sur une carte microSD pouvant atteindre 512 Go, ce qui permet aux utilisateurs de conserver localement leurs enregistrements sans frais supplémentaires.

Cette stratégie répond à une demande croissante des consommateurs souhaitant conserver la maîtrise de leurs données personnelles tout en limitant les coûts récurrents.

Disponibilité et prix

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 139,99 € via le site officiel de Reolink ainsi que sur la boutique officielle Amazon de la marque.

À travers cette nouvelle génération, le constructeur mise principalement sur l’autonomie, la simplicité d’installation et l’absence d’abonnement afin de séduire les utilisateurs recherchant une solution de vidéosurveillance accessible.

Ce qu’il faut retenir

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen mise sur une autonomie pouvant atteindre 10 mois grâce à une nouvelle plateforme Wi-Fi basse consommation.

Elle propose une image 4 MP au format carré, une intelligence artificielle locale capable de détecter personnes, véhicules, animaux et colis, ainsi qu’un stockage local sans abonnement.

Son double mode d’alimentation permet aussi bien une installation totalement sans fil qu’une utilisation permanente avec enregistrement continu.

Commercialisée à 139,99 €, elle cible les utilisateurs recherchant une sonnette vidéo connectée privilégiant autonomie, confidentialité et simplicité.

Positionnement sur le marché

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen évolue sur le segment des sonnettes vidéo connectées destinées au grand public.

Elle concurrence notamment les modèles proposés par Ring, Eufy, Arlo ou TP-Link Tapo en mettant davantage l’accent sur le stockage local, l’absence d’abonnement et l’autonomie. Son positionnement conviendra aux particuliers souhaitant renforcer la sécurité de leur domicile sans dépendre d’un service cloud payant.

FAQ : Reolink Video Doorbell 2nd Gen

Quelle est l’autonomie de la Reolink Video Doorbell 2nd Gen ?

Reolink annonce jusqu’à 10 mois d’autonomie sur une seule charge selon un scénario d’utilisation d’environ cinq minutes d’enregistrement par jour.

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen nécessite-t-elle un abonnement ?

Non. Les fonctions de détection IA ainsi que le stockage local sur carte microSD sont accessibles sans abonnement mensuel.

Quelle est la résolution vidéo ?

La sonnette enregistre en 4 MP avec une définition de 2048 × 2048 pixels au format carré 1:1.

Est-elle compatible avec les assistants vocaux ?

Oui. Elle prend en charge Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT et Home Assistant via un hub Reolink compatible.

Quel est son prix ?

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen est commercialisée au tarif conseillé de 139,99 €.

Récapitulatif technique

Résolution : 4 MP (2048 × 2048)

4 MP (2048 × 2048) Format vidéo : 1:1

1:1 Champ de vision : 150° H / 150° V / 180° D

150° H / 150° V / 180° D Autonomie : jusqu’à 10 mois

jusqu’à 10 mois Connectivité : Wi-Fi micro-consommation Qualcomm QCC730

Wi-Fi micro-consommation Qualcomm QCC730 Détection IA : personnes, véhicules, animaux, colis

personnes, véhicules, animaux, colis Stockage : microSD jusqu’à 512 Go

microSD jusqu’à 512 Go Audio : bidirectionnel avec masquage vocal

bidirectionnel avec masquage vocal Compatibilité : Google Assistant, Alexa, IFTTT, Home Assistant

Google Assistant, Alexa, IFTTT, Home Assistant Enregistrement continu : oui (mode filaire compatible)

oui (mode filaire compatible) Prix : 139,99 €

En résumé

La Reolink Video Doorbell 2nd Gen améliore significativement l’autonomie de la précédente génération tout en conservant un fonctionnement sans abonnement. Son IA locale, son stockage sur carte microSD et ses deux modes d’alimentation en font une alternative intéressante sur le marché des sonnettes vidéo connectées. Reolink mise avant tout sur la simplicité, la confidentialité et la flexibilité d’installation.

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